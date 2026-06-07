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美學生希金巴坦日本旅遊失蹤 遺體在京都郊區尋獲

中央社／ 紐約6日綜合外電報導

5月間與家人在日本旅遊失蹤的美國學生希金巴坦（James "Weston"Higginbotham），經警方大規模搜救未果，他的母親今天在臉書發文說，兒子遺體已在京都郊區被發現。

希金巴坦年齡20歲，他的母親南西（Nancy Higginbotham）寫道，志工搜救隊在山區發現她兒子的遺體。

路透社報導，希金巴坦的死因及細節目前尚未公布。

南西表示：「我們全家人心都碎了，悲痛難以言喻。」

希金巴坦來自美國阿拉巴馬州，是奧本大學（Auburn University）工程系學生。希金巴坦一家為了慶祝弟弟高中畢業，前往日本旅遊。

他的母親先前告訴路透社，希金巴坦最後一次被人看到，是在5月29日離開京都的火車站。當晚他的手機關了，定位服務也被關閉。

南西說，在此之前，她都能透過App Life360追蹤到兒子行蹤。

希金巴坦的父母相信，當時兒子可能正前往京都附近的登山步道。南西曾向路透社表示，她認為兒子可能「想要一些空間」。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，日本警方最初展開3天搜救行動，動員直升機及約100名員警和警犬搜救，但都未能發現他的蹤跡。

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