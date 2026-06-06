印度反政府青年運動「蟑螂人民黨」示威 抗議考試舞弊

數百名印度年輕學生今天聚集在首都新德里，參加諷刺性政黨「蟑螂人民黨」發起的首次街頭示威，抗議近期幾場重要的全國性考試爆出舞弊情況。

法新社報導，抗議者戴著紙製蟑螂面具、手持傳單，要求印度教育部長普拉德漢（DharmendraPradhan）下台。普拉德漢因幾場考試發生考題外洩和技術故障等數項不合規情況，而受到批評。

這場抗議由現年30歲、畢業於美國波士頓大學（Boston University）的迪普克（Abhijeet Dipke）率領，他原是印度在野黨小老百姓黨（Aam AadmiParty）的政治宣傳策士，今年5月他在社群媒體宣布創立「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party），名稱是嘲諷模仿印度總理莫迪（Narendra Modi）的印度人民黨（Bharatiya Janata Party），一推出就吸引數百萬人追蹤。

今天剛從美國返抵新德里的迪普克在抗議現場對支持者表示：「印度年輕人將不再懼怕任何人，他們會抗爭。...蟑螂從來不害怕，他們也永遠不會死。」現場群眾齊聲附和。

這股運動起因於印度首席大法官康德（Surya Kant）據報在一次法庭審理時，將批評政府的年輕人比作「蟑螂」和「寄生蟲」，引發青年世代怒火。康德之後說自己的言論遭到斷章取義。

蟑螂人民黨的Instagram帳號如今已有2200多萬名追蹤者，不僅是印度人民黨900萬追蹤者的2倍多，也比印度最大在野黨國大黨（Congress Party）的1300萬名追蹤者還多。

印度最競爭的全國考試之一、醫學院的「國家資格暨入學考試」（National Eligibility cum Entrance Test，NEET）遭調查人員發現今年發生試題外洩情況，當局5月將這場考試作廢。不過印度媒體報導，已有幾名青少年因為未通過考試而輕生。

由於印度之前還發生另一起重大測驗醜聞，1個有近200萬名高中生參加的考試線上閱卷系統出現多項不合規情況，使得民眾不滿情緒高漲。

印度這個全球人口最多的國家儘管經濟成長快速，卻仍有數百萬人難以找到穩定且待遇良好的工作，引發年輕世代不滿。

根據國際勞工組織（ILO）估計，印度15至24歲人口的失業率約為16%。

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