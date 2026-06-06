良十四世訪馬德里撞上壞痞兔演唱會 坦言遇激烈競爭「來見教宗不簡單」

教宗良十四世今天坦言，本週末他在西班牙首都馬德里進行訪問時，會是與在當地開演唱會的波多黎各拉丁嘻哈巨星壞痞兔（Bad Bunny）競爭對年輕人的吸引力。

美聯社報導，良十四世（Leo XIV）今天啟程前往西班牙展開為期1週訪問，首站將來到馬德里。而壞痞兔正在西班牙進行10場演唱會巡演，其中2場本週末在馬德里登場。

良十四世在教宗專機上接受媒體記者訪問時，談到有坊間消息稱目前社會再度出現靈性覺醒的現象，尤其在西班牙年輕人間，此時他承認壞痞兔具有的吸引效應。

教宗表示，他理解現在年輕人感覺到生活缺乏意義，而他的來訪或許有助在他們心中「喚起」某些東西。

良十四世說：「如果他們被問到：『你想去看壞痞兔，還是想去見教宗？』我想很多人會去看壞痞兔，但我認為也有少數人會來見教宗，而這就不簡單。」

良十四世這趟西班牙行，還將拜訪巴塞隆納和加納利群島（Canary Islands）。由於西班牙正因政治和教會醜聞而陷入對立，教宗希望帶來團結訊息。