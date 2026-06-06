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寮國洞穴搜救行動停止 仍有2人受困生還機會渺茫

中央社／ 永珍6日綜合外電報導

隨著現場結構越來越不穩定，以及剩下的2名失聯者受困淹水洞穴已經超過2週，生還機會渺茫，寮國洞穴救援人員今天停止搜救行動。

法新社報導，寮國中部賽宋奔省（Xaysomboun）7位村民5月20日進入一處洞穴尋找黃金，但因暴洪而受困洞穴中，至今已超過兩週。

搜救團隊已尋獲其中5名生還者，潛水員先於5月29日救出1人，並在抽乾淹水洞穴後，於隔天引導另外4人脫困。

儘管寮國與國際搜救隊進行密集搜索，另外2人至今依然下落不明。

參與搜救的馬來西亞洞穴潛水員李建利（Lee KianLie，音譯）告訴法新社，由於繼續搜救的風險高，而救出兩人的機會渺茫，搜救行動已「結束」。

李建利形容這是他經歷過最危險的搜救任務，並表示團隊面臨了洪水、不穩定的洞穴結構、狹窄的空間限制以及惡劣的空氣品質。

泰國搜救隊長肯卡奇（Kengkach Bangkawong）今天在社群媒體上發文表示，「任何人都不得進入洞穴」，因為「現在進去風險太大」，但洞外的抽水作業仍將持續進行。

他在臉書（Facebook）上寫道：「雖然我們不知道那兩人的近況，但降低洞穴內的水位是目前最好的方法。」

「我們在洞穴內多個地點放置了糧食和生存物資。如果奇蹟真的存在，我相信他們的專業知識會引導他們安全脫困。」

當時5名倖存者是在距離洞口約300公尺的一處狹窄通道內被發現。他們表示，另外2名失蹤男子是分開進入該處。

馬來西亞 泰國

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