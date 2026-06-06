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3周內第3起…西澳州傳鯊吻事件 男子浮潛遭鯊魚攻擊不治
澳洲警方今天表示，1名男子今天在西澳州（Western Australia）外海遭鯊魚攻擊身亡，這是澳洲3週內發生的第3起致命鯊吻事件。
路透報導，警方指出，這名35歲男子上午在伯斯（Perth）東南方的麥克馬斯島（Michaelmas Island）附近與家人一同進行浮潛釣魚時，遭到1條長約4.5公尺的鯊魚攻擊。
男子被救上岸後由急救人員搶救，但他最終仍因傷勢過重宣告不治。
上月24日，1名39歲男子在大堡礁（Great BarrierReef）釣魚時遭鯊魚攻擊身亡。在這起意外的10天前，另有1名38歲男子在伯斯附近島嶼遭鯊魚咬死。
根據保育團體資料，澳洲每年平均約發生20起鯊魚攻擊事件，但絕大多數都不會致命。溺水致死的人數遠高於鯊魚攻擊。
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