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泰勒絲婚禮選麥迪遜廣場花園舉行 曾在同地舉行演唱會

世界日報／ 編譯尤寶琪／綜合報導
泰絲絲(左)和未婚夫凱爾西於5月23日在曼哈頓「麥迪遜廣場花園」觀看NBA比賽。現傳出兩人將7月3日在此舉行婚禮。(歐新社)
泰絲絲(左)和未婚夫凱爾西於5月23日在曼哈頓「麥迪遜廣場花園」觀看NBA比賽。現傳出兩人將7月3日在此舉行婚禮。(歐新社)

消息人士向娛樂新聞媒體「第六頁」(Page Six)透露，流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)與美式足球明星崔維斯凱爾西(Travis Kelce)眾所矚目的婚禮，即將在曼哈頓「麥迪遜廣場花園」(Madison Square Garden，MSG)舉行。

麥迪遜廣場花園身兼職籃尼克隊與冰球紐約遊騎兵主場，同時也使許多演唱會舉辦場地，包括泰勒絲自己的演唱會都曾在此舉行。

泰絲絲和凱爾西曾於5月23日在曼哈頓「麥迪遜廣場花園」觀看NBA比賽。

一位消息人士稱：「所有人都被要求保密。」

麥迪遜花園廣場的發言人未回覆置評請求。

此前，「第六頁」獨家報道稱，兩位同為36歲的流行樂天后巨星和美式足球明星，計畫在7月3日周末於紐約舉行結婚典禮。

報導指出，一位消息人士告知，在選擇這場備受矚目的婚禮地點時，「隱私對他們兩人來說至關重要」。

消息人士補充說，為求保密，可能的方案是讓賓客乘坐黑色巴士前往會場，並充分利用麥迪遜廣場花園的多個入口和高度安全基礎設施。

雖然選擇在類似MSG這種大型館場舉辦婚禮儀式似乎有些奇怪，但一位消息人士告訴「第六頁」：「如果你口袋夠深，是完全可以把這裡改造成婚禮場地。」

許值得注意的是，麥迪遜廣場花園在6月29日至7月6日期間並沒有任何公開活動期程。

據報道，名模卡莉克勞斯(Karlie Kloss)、女星柔伊克拉維茲(Zoe Kravitz)、英國創作歌手紅髮艾德(Ed Sheeran)、海慕樂團(Haim sisters)、英國女演員蘇琪沃特豪斯(Suki Waterhouse)、超模吉吉哈蒂(Gigi Hadid)與歌手好友賽琳娜戈梅茲(Selena Gomez)等人都已收到婚禮請柬。

由於泰勒絲在全球擁有龐大粉絲群，一旦婚禮曝光，勢必動員大規模維安與交通規畫，因此外界也對婚禮細節格外好奇。紐約市警察局長潔西卡蒂許(Jessica Tisch)日前出席曼哈頓市議會預算聽證會，說明警方未來可能面臨的勤務需求結束後，冒出了一句「或許還有泰勒絲的婚禮」，雖然隨即表示自己是在開玩笑，但仍再度引爆天后婚禮話題。

泰勒絲 婚禮

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