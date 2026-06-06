受困聖母峰6天奇蹟倖存！雪巴人嚮導靠著這兩樣東西活下來

尼泊爾嚮導達瓦・雪巴（Dawa Sherpa）在聖母峰失聯6天，外界一度以為他已經罹難，沒想到他後來被發現仍在山上，正一路往下爬。他告訴英國廣播公司（BBC），這幾天他只能靠「咀嚼冰塊」和口袋裡幾塊巧克力維生。

達瓦堅稱，自己並非下山途中「失蹤」，而是氧氣用盡後，被迫留在後方，無法繼續下撤。

外界原本推定達瓦已在山上喪命，他在尼泊爾首都加德滿都的家人甚至已開始為他舉行臨終儀式。後來，一支清理隊發現他正朝基地營方向從山上「滑」下來。

他隨後被直升機送往加德滿都醫院，並在接受脫水、凍傷和骨折治療期間，5日向BBC說明這段死裡逃生的經過，表示「沒想到自己還會活著。我以為我會就這樣死掉。」

達瓦4日於昆布冰瀑（Khumbu Icefall）附近獲救前，據信最後一名看見他仍活著的人，是登山者索爾（Chris Thrall）。這名前英國軍人說，57歲的達瓦當時坐在第3營地上方、約7500公尺處的背包上，「就像他過去做過數百次那樣，只是短暫休息」。

索爾接著獨自下撤。他估計自己大約下行50至100公尺後，遇到同隊另一名成員，一名「沒有氧氣、正與相當嚴重凍傷搏鬥的波蘭登山者」。當時他一邊協助此人下山，一邊回頭往山上看，發現達瓦沒有移動。

●受困冰縫

達瓦告訴BBC，自己很快就陷入困境，「氧氣用完後，我就走不動了。前兩天我什麼都沒吃。後來我開始咬冰塊。牙齒很痛，但我還是用力咬冰。」接著，他在口袋裡發現一些巧克力，也設法喝到一點融化的冰水。

根據兩名曾聽達瓦談起這段遭遇的人說，他緩慢往下移動，卻又掉進一處冰裂縫。他們說，達瓦受困兩天半，找不到出去的路。後來，一場雪崩讓積雪滾落進冰縫，也給了他多日來第一線生機。

達瓦告訴BBC：「我踩著雪站起來，往上看……感覺好像可以從那裡出去。」爬出冰裂縫後，他在附近找到繩索，靠著繩索繼續往下方移動。另一場雪崩一度威脅他的下撤，但他決心繼續前進。

他說：「我穿過雪地往下走。那一整晚我都在走。後來，我接近基地營。」也就是在那裡，他看見將近一周以來第一批見到的人。他說：「那些小伙子正要上山收垃圾。我遇到他們。他們把我帶下山。」

達瓦生還的消息，讓廣大的雪巴社群、當時同行的登山者，以及他的家人都感到震驚又欣喜。負責監督搜救工作的8K Expeditions執行董事彭巴（Pemba Sherpa）形容，這是一次「真正的自救」。他說：「達瓦在幾乎不可能的情況下撐了好幾天。這簡直就是奇蹟。」

加德滿都HAMS醫院醫師表示，達瓦目前正在加護病房「接受全面醫療照護」，但狀況穩定，他的「脫水情形已明顯改善」。

今年聖母峰登山季已有5人死亡；自1920年代開始有紀錄以來，已有超過300人在聖母峰喪命。本季已有超過1000人登頂聖母峰，創下歷來最繁忙紀錄。