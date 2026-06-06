學費暴漲35%惹眾怒！比利時多地爆示威 警方施放催淚彈驅散人群

比利時推教育改革方案，包括擬把高等教育學費大加35%，以削減開支，該國多地6月4日爆發示威，演變成混亂，警方在首都布魯塞爾施放催淚彈，驅散示威者。

綜合太陽報、路透社報導，至少1000人在比利時首都布魯塞爾示威，其他城市如納慕爾（Namur）、沙勒羅瓦（Charleroi）也有抗議活動，納慕爾有至少14人被捕。

在布魯塞爾，當地有人在街頭縱火焚燒雜物，破壞街邊的單車和路牌，也有窗戶遭打碎，布魯塞爾警方建議民眾避開市中心火車站附近區域，並在市中心使用催淚彈驅散民眾。

在這次爭議中，當地大加高等院校學費，據路透社指，雖然金額仍較國際水平低，但幅度達到約35%，其中比利時法語區政府負責監管法語教育，大多數學生的年度高等教育學費將從835歐元提高到1194歐元，政府表示措施是削減成本計劃一部份，並旨在使學費與荷蘭語區學費大致持平。

其他提議的措施也包括要求中學高年級教師每周額外承擔2小時課堂教學時間，沒有額外薪酬，以及修改終身教職的規則。

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文章授權轉載自《香港01》