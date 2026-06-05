當代台灣酷兒電影專題 馬德里同志月驕傲開跑
呼應6月同志驕傲月，「當代台灣酷兒電影」專題巡迴影展日前於「馬德里酷兒電影節」開跑，特邀台灣影評人但唐謨與作家紀大偉出席，向西班牙觀眾導覽台灣多元的酷兒文化。
駐西班牙代表處文化組與西班牙同志權益非營利組織「三角基金會」（Fundación Triángulo）今年再度攜手，合作舉辦「台灣同志驕傲：當代台灣酷兒電影」（Taiwán con Orgullo: Cine queer taiwanés actual）專題，自6月至10月巡迴西班牙4座城市，放映9部台灣近年酷兒主題長片、短片及紀錄片。
適逢6月為馬德里同志驕傲月，「當代台灣酷兒電影」專題特以「驕傲影院—馬德里酷兒電影節」（Cinema Pride QueerCineMad）作為巡迴首站，自1日至5日在馬德里電影資料館（Cineteca Madrid）以其他文化空間舉行一系列電影播映、座談、講座等活動。
「當代台灣酷兒電影」專題共選映9部台灣酷兒電影作品，包括陳冠君執導的紀錄片「一生二命」、周美豫的劇情長片「失明」與游翰庭的「為我辦一場西式的喪禮」，以及「我的媽媽是網友」、「金魚缸小姐」、「春夢」、「大仙女仔」與甫獲得金穗獎最佳劇情片的「河與石頭」等短片。
駐西班牙代表處文化組長張祐瑄表示，與三角基金會合作推展台灣酷兒電影已達2年，自2024年台灣擔任「馬德里國際同志影展」（LesGaiCineMad）主題國、2025年至6大城市同志電影節巡迴播映台灣酷兒電影至今，累積了豐碩的成果。
張祐瑄提到，這2年與策展人拉芬特（MiguelLafuente）建立起珍貴的情誼與默契，文化部特地於2025年10月邀請拉芬特訪台，與台灣電影產業和藝文界人士進行深度交流，以加深與擴大這份文化合作，
為讓西班牙觀眾更加理解當代台灣酷兒族群的生活面貌，今年專題聚焦在新銳導演的創作以及2023年以來出品的新作，片單涵蓋家庭、青春、身體、自我認同與社群關係等面向，以呈現台灣同志電影近年關注議題與創作發展現況。
駐西班牙代表處文化組特地邀請影評人但唐謨出席，向西班牙觀眾分享台灣酷兒電影的創作背景與觀看角度。但唐謨在「為我辦一場西式的喪禮」映前導覽時，細心解釋「鬼」在台灣民間習俗與流行文化中的形象，幫助觀眾理解文化差異在電影裡的呈現。
當中央社問及，是否有提供策展人拉芬特選片建議，但唐謨表示，拉芬特訪台時非常認真，「點菜」請求引薦多位策展人和影評人，並且一一拜訪交流，吸收了許多不同的觀點與口味，因此這回選片非常多元精彩。
拉芬特告訴中央社，他訪台時參加了高雄電影節、台灣國際酷兒影展與台灣國際女性影展等3大影展，造訪了許多台北、台南和高雄，認識了許多電影人，是非常特別的經驗，尤其難忘台灣的美食、人情與風景。
此外，作家紀大偉也受邀至馬德里TAI電影藝術學校舉辦「台灣同志文學與歐洲電影」講座，從白先勇「台北人」、朱天文「荒人手記」、邱妙津「鱷魚手記」到他自己的酷兒科幻經典小說「膜」當中，所提及的歐洲電影包括義大利名導維斯康提（LuchinoVisconti）的「魂斷威尼斯」、英國同志導演德瑞克賈曼（Derek Jarma）的「英倫末路」以及義大利電影大師費里尼（Federico Fellini）與西班牙國寶導演阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）的作品等，梳理兩者之間的緣分。
紀大偉認為，透過電影與文學活動的結合，可吸引到不同的觀眾與讀者，把拓展台灣文化的「戰場擴大」。他也希冀台灣與歐洲，能從單向的文化影響，走向雙向的文化交流。
今年「當代台灣酷兒電影」專題自6月在馬德里開跑後，將陸續巡迴至加地斯（Cádiz）、聖塞瓦斯蒂安（San Sebastián）、瓜地斯（Guadix）等3座城市的同志電影節播映，是文化部「2026歐洲台灣文化年」系列活動之一，透過電影藝術向歐洲觀眾呈現台灣豐富多元的文化內涵與自由開放的人權價值。
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