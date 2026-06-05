當代台灣酷兒電影專題 馬德里同志月驕傲開跑

呼應6月同志驕傲月，「當代台灣酷兒電影」專題巡迴影展日前於「馬德里酷兒電影節」開跑，特邀台灣影評人但唐謨與作家紀大偉出席，向西班牙觀眾導覽台灣多元的酷兒文化。

駐西班牙代表處文化組與西班牙同志權益非營利組織「三角基金會」（Fundación Triángulo）今年再度攜手，合作舉辦「台灣同志驕傲：當代台灣酷兒電影」（Taiwán con Orgullo: Cine queer taiwanés actual）專題，自6月至10月巡迴西班牙4座城市，放映9部台灣近年酷兒主題長片、短片及紀錄片。

適逢6月為馬德里同志驕傲月，「當代台灣酷兒電影」專題特以「驕傲影院—馬德里酷兒電影節」（Cinema Pride QueerCineMad）作為巡迴首站，自1日至5日在馬德里電影資料館（Cineteca Madrid）以其他文化空間舉行一系列電影播映、座談、講座等活動。

「當代台灣酷兒電影」專題共選映9部台灣酷兒電影作品，包括陳冠君執導的紀錄片「一生二命」、周美豫的劇情長片「失明」與游翰庭的「為我辦一場西式的喪禮」，以及「我的媽媽是網友」、「金魚缸小姐」、「春夢」、「大仙女仔」與甫獲得金穗獎最佳劇情片的「河與石頭」等短片。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄表示，與三角基金會合作推展台灣酷兒電影已達2年，自2024年台灣擔任「馬德里國際同志影展」（LesGaiCineMad）主題國、2025年至6大城市同志電影節巡迴播映台灣酷兒電影至今，累積了豐碩的成果。

張祐瑄提到，這2年與策展人拉芬特（MiguelLafuente）建立起珍貴的情誼與默契，文化部特地於2025年10月邀請拉芬特訪台，與台灣電影產業和藝文界人士進行深度交流，以加深與擴大這份文化合作，

為讓西班牙觀眾更加理解當代台灣酷兒族群的生活面貌，今年專題聚焦在新銳導演的創作以及2023年以來出品的新作，片單涵蓋家庭、青春、身體、自我認同與社群關係等面向，以呈現台灣同志電影近年關注議題與創作發展現況。

駐西班牙代表處文化組特地邀請影評人但唐謨出席，向西班牙觀眾分享台灣酷兒電影的創作背景與觀看角度。但唐謨在「為我辦一場西式的喪禮」映前導覽時，細心解釋「鬼」在台灣民間習俗與流行文化中的形象，幫助觀眾理解文化差異在電影裡的呈現。

當中央社問及，是否有提供策展人拉芬特選片建議，但唐謨表示，拉芬特訪台時非常認真，「點菜」請求引薦多位策展人和影評人，並且一一拜訪交流，吸收了許多不同的觀點與口味，因此這回選片非常多元精彩。

拉芬特告訴中央社，他訪台時參加了高雄電影節、台灣國際酷兒影展與台灣國際女性影展等3大影展，造訪了許多台北、台南和高雄，認識了許多電影人，是非常特別的經驗，尤其難忘台灣的美食、人情與風景。

此外，作家紀大偉也受邀至馬德里TAI電影藝術學校舉辦「台灣同志文學與歐洲電影」講座，從白先勇「台北人」、朱天文「荒人手記」、邱妙津「鱷魚手記」到他自己的酷兒科幻經典小說「膜」當中，所提及的歐洲電影包括義大利名導維斯康提（LuchinoVisconti）的「魂斷威尼斯」、英國同志導演德瑞克賈曼（Derek Jarma）的「英倫末路」以及義大利電影大師費里尼（Federico Fellini）與西班牙國寶導演阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）的作品等，梳理兩者之間的緣分。

紀大偉認為，透過電影與文學活動的結合，可吸引到不同的觀眾與讀者，把拓展台灣文化的「戰場擴大」。他也希冀台灣與歐洲，能從單向的文化影響，走向雙向的文化交流。