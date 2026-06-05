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醜聞連環爆…英前王子安德魯遭揭當二房東 爽住豪宅卻僅付象徵性租金

中央社／ 倫敦5日綜合外電報導
英國國家審計部今天披露，醜聞纏身的前王子安德魯．蒙巴頓－溫莎過去20多年來，僅以象徵性租金承租皇家莊園，並透過轉租莊園內小屋賺取私人收入。圖／美聯社
英國國家審計部今天披露，醜聞纏身的前王子安德魯．蒙巴頓－溫莎過去20多年來，僅以象徵性租金承租皇家莊園，並透過轉租莊園內小屋賺取私人收入。圖／美聯社

英國國家審計部今天披露，醜聞纏身的前王子安德魯．蒙巴頓－溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）過去20多年來，僅以象徵性租金承租皇家莊園，並透過轉租莊園內小屋賺取私人收入。

法新社報導，英王查爾斯三世（King Charles III）胞弟安德魯不久前才搬出位於倫敦近郊的皇家莊園（Royal Lodge）。

安德魯曾支付100萬英鎊權利金，並同意自行出資750萬英鎊翻新住宅，以換取日後僅需支付象徵性微薄租金的75年租約。

王室資產管理不透明引發爭議之際，英國國家審計部（National Audit Office）針對王室資產收入的報告揭露，安德魯幾乎免付租金住在有30個房間的豪宅裡，並將轉租莊園內3間小屋的所得納為私人收入。

報告還提到，儘管安德魯的女兒碧翠絲（Beatrice）與尤吉尼（Eugenie）並非在職王室成員，卻在王室宮殿內擁有專屬住所，租金由查爾斯三世的私人收入負擔。

英國國會公共帳目委員會（PAC）也預計今年對王室資產展開調查。

安德魯是已故英國女王伊麗莎白二世（QueenElizabeth II）的次子，由於捲入美國已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞，他2月一度被警方逮捕。

警方當時也搜索其住所皇家莊園，調查他涉嫌在擔任公職期間行為不當。

安德魯現居位於英格蘭東部的山均漢姆堡（Sandringham），此為英王私人產業。

租金 倫敦 英國

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