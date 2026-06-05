快訊

人力更便宜？AI成本爆表痛醒美企主管 月費帳單竟飆5億美元

孫安佐遭羈押禁見…狄鶯身心重創閉門不出 白冰冰鬆口好友近況

低氣壓發威！下周雨彈襲台「下到發紫發紅」 中南部嚴防海水倒灌

聽新聞
0:00 / 0:00

薩爾瓦多審理黑幫 檢方稱部分頭目恐判上萬年刑期

中央社／ 聖薩爾瓦多4日綜合外電報導
薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）。圖／歐新社
薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）。圖／歐新社

薩爾瓦多檢方今天表示，勢力強大黑幫MS-13的部分頭目，將因為一連串指控而在集體審理之中被判處上萬年刑期。

法新社報導，法庭文件顯示，薩爾瓦多正在審理犯罪集團MS-13的480多名成員，美國和薩國已經認定該黑幫為恐怖組織。

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）曾於2022年向幫派「宣戰」，前述的集體審判則是今年4月展開。

負責打擊組織犯罪的檢察官穆尼奧斯（Max Munoz）透過聲明指出：「法官會判處數以千年徒刑，這些人肯定出不了監獄體系。」

主要被告人之一是現年47歲的恩里格斯（Borromeo Henriquez），他從1998年以來犯下大量謀殺案與其他罪行，因此已遭判處87年徒刑。

穆尼奧斯提及，恩里格斯「還可能面臨被判1萬5000至2萬5000年的刑期」。

薩爾瓦多 美國

延伸閱讀

紐時：美前國安顧問涉洩密初步認罪 避免漫長刑期

涉非法保留機密 「反川大將」波頓認罪 繳225萬罰款

前總理戴克辛獲泰王特赦恢復自由身 計劃前往杜拜

相關新聞

薩爾瓦多審理黑幫 檢方稱部分頭目恐判上萬年刑期

薩爾瓦多檢方今天表示，勢力強大黑幫MS-13的部分頭目，將因為一連串指控而在集體審理之中被判處上萬年刑期

醜聞連環爆…英前王子安德魯遭揭當二房東 爽住豪宅卻僅付象徵性租金

英國國家審計部今天披露，醜聞纏身的前王子安德魯．蒙巴頓－溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）過去...

「顛覆性突破」劍橋大學團隊AI設計疫苗 有望顛覆性突破拯救生命

研究人員表示，人工智慧（AI）已經被用來開發一種「從根本上全新」的疫苗類型，有望對抗大範圍病毒並且預防疫情大流行

地板全糞便…紐西蘭污水設施故障 一夜暴雨後穢物淹民宅

紐西蘭首都威靈頓自來水公司表示，昨夜一場暴風雨造成污水管線堵塞，導致民宅今天遭排泄物和衛生用品等穢物淹沒

《茉莉人生》謝幕......傳奇作家瑪贊．莎塔琵逝世

以《茉莉人生》（Persepolis）享譽國際的法籍伊朗藝術家瑪贊．莎塔琵（Marjane Satrapi），已於2026年6月4日逝世，享年56歲。突如其來的噩耗震驚文化界，目前並沒有細節對外公布。據其親友的說法是，莎塔琵在去（2025）年丈夫過世後傷心過度，最後導致「太過心碎而去世」。莎塔琵的《茉莉人生》是她的自傳漫畫、2007年改編成動畫電影並角逐奧斯卡大獎。歷經過1979年伊朗革命、見證了神權政治下的殘酷，莎塔琵致力於引介伊朗的歷史文化，更勇於捍衛伊朗女性、為人權發聲。

印度「蟑螂人民黨」粉絲數破百萬 創辦人將返國擬發起反官員示威

印度政治諷刺網路社群「蟑螂人民黨」創辦人表示，他今天將飛往首都新德里，準備把在社群媒體爆紅的反政府運動帶上街頭

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。