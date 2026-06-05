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薩爾瓦多審理黑幫 檢方稱部分頭目恐判上萬年刑期
薩爾瓦多檢方今天表示，勢力強大黑幫MS-13的部分頭目，將因為一連串指控而在集體審理之中被判處上萬年刑期。
法新社報導，法庭文件顯示，薩爾瓦多正在審理犯罪集團MS-13的480多名成員，美國和薩國已經認定該黑幫為恐怖組織。
薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）曾於2022年向幫派「宣戰」，前述的集體審判則是今年4月展開。
負責打擊組織犯罪的檢察官穆尼奧斯（Max Munoz）透過聲明指出：「法官會判處數以千年徒刑，這些人肯定出不了監獄體系。」
主要被告人之一是現年47歲的恩里格斯（Borromeo Henriquez），他從1998年以來犯下大量謀殺案與其他罪行，因此已遭判處87年徒刑。
穆尼奧斯提及，恩里格斯「還可能面臨被判1萬5000至2萬5000年的刑期」。
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