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「顛覆性突破」劍橋大學團隊AI設計疫苗 有望顛覆性突破拯救生命

中央社／ 倫敦5日綜合外電報導
研究人員表示，人工智慧（AI）已經被用來開發一種「從根本上全新」的疫苗類型，有望對抗大範圍病毒並且預防疫情大流行。疫苗示意圖／AI生成 劉孝容
研究人員表示，人工智慧（AI）已經被用來開發一種「從根本上全新」的疫苗類型，有望對抗大範圍病毒並且預防疫情大流行。疫苗示意圖／AI生成 劉孝容

研究人員表示，人工智慧（AI）已經被用來開發一種「從根本上全新」的疫苗類型，有望對抗大範圍病毒並且預防疫情大流行。

英國廣播公司中文網報導，劍橋大學的團隊表示，這是首次有疫苗的關鍵組成部分完全由AI設計，並且已經在人類身上進行測試。

這款疫苗被設計為可對抗所有冠狀病毒，包括所有新冠病毒變異株，以及那些感染動物、但可能引發下一次大流行的病毒。

這項研究仍處於早期階段，但團隊已經開始開發可對付流感和伊波拉病毒的相關疫苗。

疫苗的作用是讓人體學會辨識感染，提高抵禦疾病的能力。然而，一些病毒擅長改變外觀，亦即發生突變，因此疫苗很快就可能失效，這也是為什麼新冠疫苗和冬季流感疫苗需要定期更新的原因。

劍橋大學教授希尼（Jonathan Heeney）表示：「我們一直都處於落後的狀態…我們目標走在病毒變化之前，甚至提前到可以防範未來疫情或新的疾病爆發。」

新疫苗如何誕生？

通常疫苗是基於現有病毒株進行設計。劍橋研究人員收集多種冠狀病毒的已知基因序列，這些基因資料由AI分析，並設計出一種「超級抗原」，能訓練免疫系統，使其能對整個病毒家族提供保護，即使病毒發生突變，或是新的病毒由動物傳染到人類，也能加以應對。

希尼表示，這是首次由AI設計的抗原在人類身上進行測試。他說這項技術「讓我們所有人都感到驚訝」，而且「為人類福祉帶來令人驚艷的可能性」。

他向英國廣播公司表示：「這關乎打造能保護我們的疫苗，不僅是對抗今天的病毒，也能預防未來可能引發疫情的新病毒。這標誌著我們應對疫情方式的根本轉變。」

試驗共招募39人，主要目的是評估該類疫苗是否安全。第2項研究將涉及約200人，以進一步了解其對免疫系統的訓練效果。

發表在英國「感染期刊」（Journal of Infection）的研究結果指出，疫苗對免疫系統的影響屬「溫和」，但仍引發廣泛關注與期待。

南安普頓大學教授佛斯特（Saul Faust）參與部分試驗。他表示，這種由AI設計的方式「確實具有潛力」，並且「令人非常振奮」。

劍橋團隊目前也正進行動物實驗，開發無需每年更新的通用季節性流感疫苗，以及針對H5N1禽流感的疫苗，以防該病毒從目前影響鳥類的疫情演變成人類大流行。

他們同時也在研究針對病毒性出血熱的疫苗，其中包括伊波拉病毒。目前剛果民主共和國的疫情由一種尚未有疫苗的病毒株引起。

未參與該研究的牛津疫苗小組主任波拉德（ProfAndy Pollard）表示，這種方法在動物研究中已經展現出有說服力的證據。

他說：「這些數據非常引人入勝，甚至超出人們原本的預期，因為沒有人預料到可以產生這樣的免疫反應。」

波拉德認為AI將為疫苗研究帶來「顛覆性突破」，AI工具能預測免疫系統對疫苗的反應，使開發速度大幅提升，並且「拯救生命」。

疫情 流感疫苗 劍橋

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