地板全糞便…紐西蘭污水設施故障 一夜暴雨後穢物淹民宅

紐西蘭首都威靈頓自來水公司表示，昨夜一場暴風雨造成污水管線堵塞，導致民宅今天遭排泄物和衛生用品等穢物淹沒。

法新社報導，威靈頓自來水公司（Wellington Water）表示，風景如畫的郊區島灣（Island Bay）發生污水溢流，主要因為主要管道堵塞。

該公司表示，共有5處民宅受到污水溢流影響，工作人員正努力清除排泄物與衛生用品，並協助受災民宅進行清潔與消毒。

威靈頓自來水公司在聲明中表示：「溢流現場已派駐一輛真空抽吸車。我們獲悉數處民宅因主要管道堵塞而出現溢流。我們正與屋主合作，協助進行清潔與消毒。」

島灣居民皮特斯（Richard Peters）告訴紐西蘭國家廣播電台（RNZ），當積水退去後，現場「令人噁心」的情況變得更加糟糕。

皮特斯說：「地上簡直全是糞便、衛生棉條和褐色的污水。真是污穢又噁心。」

紐西蘭氣象局（Metservice）表示，威靈頓昨夜觀測到超過5000次閃電，一場大雷雨在2小時內為該市帶來了25.7毫米的降雨量。

威靈頓自來水公司表示，這場強降雨也為摩亞點（Moa Point）污水處理廠帶來更多問題；該廠自今年2月的一場暴風雨後，便一直無法正常運作。

摩亞點污水處理廠設施故障以來，已有數百萬公升的未經處理污水，流入威靈頓風景優美的南海岸海灘附近海域。

儘管此後已進行了小規模修繕，但該廠要到今年11月才能完全恢復運作。

威靈頓自來水公司指出，這場大雷雨導致昨夜有更多未經處理的污水被排入大海。

該公司表示，已建議居民「遠離塔拉凱納灣（Tarakena Bay），在另行通知前，請勿在威靈頓南海岸進行游泳、衝浪或划獨木舟等活動」。