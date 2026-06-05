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印度「蟑螂人民黨」粉絲數破百萬 創辦人將返國擬發起反官員示威

中央社／ 新德里5日綜合外電報導
印度「蟑螂人民黨」名稱刻意呼應總理莫迪（Narendra Modi）所屬的印度人民黨（Bharatiya JanataParty，BJP），自上月成立以來已在社群媒體吸引數以百萬計粉絲。圖／路透社
印度「蟑螂人民黨」名稱刻意呼應總理莫迪（Narendra Modi）所屬的印度人民黨（Bharatiya JanataParty，BJP），自上月成立以來已在社群媒體吸引數以百萬計粉絲。圖／路透社

印度政治諷刺網路社群「蟑螂人民黨」創辦人表示，他今天將飛往首都新德里，準備把在社群媒體爆紅的反政府運動帶上街頭。

法新社報導，這項網路運動的發起人是現年30歲、畢業於美國波士頓大學（Boston University）的迪普克（Abhijeet Dipke）。他表示自己正從美國返回印度，並計劃向警方申請於6日舉辦一場針對教育部長的和平示威。

這個名為「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party，CJP）的諷刺團體，名稱刻意呼應印度總理莫迪（Narendra Modi）所屬的印度人民黨（Bharatiya JanataParty，BJP），自上月成立以來已在社群媒體吸引數以百萬計粉絲。

「蟑螂人民黨」的誕生，是源於印度最高法院大法官康德（Surya Kant）據報在某次庭審時，將批評政府的年輕人稱為「蟑螂」與「寄生蟲」。康德事後解釋，上述言論遭斷章取義。

迪普克負笈美國前曾服務於小老百姓黨（Aam Aadmi Party, AAP）。他於5月16日創立這個虛構政黨的網路帳號。

他準備要求教育部長普拉德漢（Dharmendra Pradhan）辭職，理由是多項重要考試出現異常狀況，引發民怨。

印度拉達克（Ladakh）地區知名社運人士王曲克（Sonam Wangchuk）也表示將參與示威活動。

印度 新德里 社群媒體

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