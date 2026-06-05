火山灰直衝天際！印尼東部火山噴發 當地機場被迫關閉

據日媒日本律師新聞報導，Google日本日前爆出勞資糾紛，一名45歲的軟體工程師因公司實施「績效改善計畫」（PIP）而罹患適應障礙，於今年6月向勞動基準監督署申請職災認定。這套改善計畫表面上是針對表現未達標的員工設定1到3個月的期限以達成改善目標，但工會（JAU）痛批，該機制等同於「失敗就解雇」，往往是外商逼退員工的手法，給勞工極大的精神壓力。

2026-06-05 13:46