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火山灰直衝天際！印尼東部火山噴發 當地機場被迫關閉
印尼有關當局表示，東部勒沃托比火山男峰（Mount Lewotobi Laki-Laki）今天多次噴發，火山灰直衝天際，迫使當地一座機場關閉。
法新社報導，印尼火山和地質災害減災中心（PVMBG）在聲明中表示，佛羅雷斯島（Flores Island）勒沃托比火山男峰上午11時15分噴發，火山物質直衝2.5公里高空。
這座火山今天稍早多次噴發，目前列為印尼火山活動警戒次高等級，火山口方圓5公里為禁區。
印尼火山和地質災害減災中心表示，住在河流附近的居民也應警惕，如遇豪雨易發生火山泥流等危險性災害。
佛羅雷斯島城鎮墨梅爾（Maumere）機場主管表示，有關當局已暫停他們的機場運作，影響5個國內航班。
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