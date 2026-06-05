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澳洲一族黨議員倡驅逐外籍居民 下秒接黨內來電後秒改口

中央社／ 雪梨5日綜合外電報導
澳洲極右派「一族黨」國會議員喬伊斯（Barnaby Joyce）。圖／路透社
澳洲極右派「一族黨」國會議員喬伊斯（Barnaby Joyce）。圖／路透社

澳洲極右派「一族黨」國會議員喬伊斯（Barnaby Joyce）在接受電視媒體訪問時說，若一族黨執政，會強行將外籍永久居民趕出自家門；但在接到黨內同事來電後，喬伊斯立即改口。

過去數十年來被視為邊緣團體的一族黨（One Nation），在上週一項民調中，人氣飆升一躍成為全澳最受歡迎的政黨。一族黨目前由激進分子漢森（Pauline Hanson）領導。

喬伊斯昨晚接受澳洲天空新聞台（Sky News Australia）訪問時表示，如果一族黨執政，將要求外籍永久居民應出售他們的房產，否則將由國家沒收。

喬伊斯受訪時還警告擁有房產的外籍永久居民說：「如果你忠於這個國家（澳洲），你的問題就能解決。」

但據報導，喬伊斯在接到黨內同事打來電話後，他隨即改口。

他對天空新聞台表示：「經進一步了解和討論…我們不打算把永久居民趕出他們的家門。」

法新社報導，曾任澳洲副總理的喬伊斯，向以言行大膽著稱，過去他曾揚言要處死美國影星強尼戴普（Johnny Depp）的愛狗；還曾醉倒在人行道上被拍攝到畫面，而不得不戒酒。

外界長期以來認為，澳洲的投票制度能避免澳境內民粹主義政黨的崛起，但如今主張削減移民、反對激進伊斯蘭的「一族黨」崛起， 已經動搖了這種看法。

澳洲經濟部長本週表示，民眾對住房及生活成本的「合理」憂慮，是促使一族黨人氣上升的主因。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

澳洲 移民

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