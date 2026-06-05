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北海道街頭命案！男當警察面猛刺女 冷血認：就是想殺她

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北海道街頭命案！印尼男當警察面猛刺女同鄉 冷血認了：就是想殺她

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本北海道千歲市4日晚間發生一起命案，一名印尼籍男子當著趕赴現場的警察面，手持菜刀刺向一名21歲同為印尼籍的女子。該名女子送醫後傷重不治。照片翻攝：YouTube / STVニュース北海道
日本北海道千歲市4日晚間發生一起命案，一名印尼籍男子當著趕赴現場的警察面，手持菜刀刺向一名21歲同為印尼籍的女子。該名女子送醫後傷重不治。照片翻攝：YouTube / STVニュース北海道

日本北海道千歲市4日晚間發生一起命案，一名印尼籍男子涉嫌殺害一名21歲女子遭逮捕，該名女子送醫後傷重不治。警方進一步透露，嫌犯是在趕赴現場的警察眼前持刀刺向受害人。

北海道放送、STV News與北海道文化放送報導，這起命案發生在千歲市信濃1丁目一處住宅區的人行道上。自稱兼職員工的27歲印尼籍男子馬哈姆迪（Mahamudi Agung Laksana Aji）涉嫌持菜刀刺向疑似同為印尼籍的熟人蘇莉（Suri Rahayu）腹部，企圖將她殺害。

馬哈姆迪隨後遭警方以現行犯逮捕。現場另有兩名男子受傷送醫，分別為蘇莉的一名男性友人，以及一名上前制止的警察；蘇莉則在送醫後確認死亡。

有目擊者表示，曾看見一名男子騎坐在女子身上，手中還拿著疑似刀具的物品。另一名目擊案發後情況的民眾則表示：「我聽到很大的叫喊聲，往下看時，看到一名女子倒在地上，警方則用腳踩住刀子，似乎正在制伏一名男子。」

現場留有疑似遺留物的鞋子，警方已查扣2把菜刀，目前正持續進行勘驗。馬哈姆迪已承認犯行，並供稱「我是想殺死她才刺的」。由於馬哈姆迪曾多次刺向蘇莉，警方正朝他具有強烈殺意的可能性進一步調查。

北海道 印尼 命案

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