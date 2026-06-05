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影／在停機坪就出事！漢莎波音787起落架失效 機頭重摔落地畫面曝光
德國漢莎航空一架原定從德國法蘭克福飛往美國洛杉磯的波音787客機，前起落架突然失去支撐能力，機頭當場重摔落地。雖然乘客事發時尚未登機，但機上的機組人員及地勤人員仍有數人受傷。
每日郵報引述漢莎航空與法蘭克福機場發言人消息報導，這起事故發生於當地時間中午12時45分。社群媒體流傳畫面顯示，這架原定以LH450航班飛往洛杉磯的波音787客機當時正停靠在空橋旁，但前起落架突然失去支撐，導致機頭直接墜地。由於飛機嚴重受損，原訂下午1時50分起飛的航班已被取消。
現場照片顯示，這架波音787客機機腹部分直接貼靠地面，多輛緊急救援車輛停靠在周圍。根據當地媒體報導，技術人員與支援人員已抵達現場處理。
漢莎航空發言人透過電郵發布聲明表示，當時乘客尚未登機，但機組人員及地勤人員事發時正在機上，有數人受傷，目前正在接受治療，傷勢狀況尚未公布。目前尚不清楚事故是人為疏失還是機械故障所致，漢莎航空表示，正與相關主管機關調查事故確切原因。
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