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45歲工程師遭PIP計畫逼退！Google日本爆勞資糾紛 員工提告職災

聯合新聞網／ 綜合報導
Google日本遭員工指控蓄意逼退，造成職災。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
Google日本遭員工指控蓄意逼退，造成職災。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

據日媒「日本律師新聞」報導，Google日本日前爆出勞資糾紛，一名45歲的軟體工程師因公司實施「績效改善計畫」（PIP）而罹患身心疾病，於今年6月向勞動基準監督署申請職災認定。這套改善計畫表面上是針對表現未達標的員工設定1到3個月的期限以達成改善目標，但工會（JAU）痛批，該機制等同於「失敗就解雇」，往往是外商逼退員工的手法，給勞工極大的精神壓力。

工會透露，該員工自2016年入職，自從公司啟動PIP計畫後他便陷入含周六、周日在內，每天8點前上班、直到晚上10點，有時甚至到深夜2、3點的超長工時。期間主管還經常以「文件資料字體太小」、「自我評估表字數與工時不成比例」等藉口刁難，並多次提到「不改善就開除」。

兩個月後，該員工在去年11月出現嚴重憂鬱、焦慮及體重驟降，確診「適應障礙症」而被迫請假。沒想到今年3月復職時，公司竟無視醫生建議調整職務的診斷，還是將他塞回原團隊，並在5月重啟改善計畫，讓他再度面臨解雇恐懼。

這並非日本Google的單一案例，工會指出目前已有數起因該計畫引發的解雇官司正在地方法院審理中。該媒體也曾詢問Google日本，但在截稿前未獲回應。

這起事件引發網友熱烈討論，有人認為頂尖外商本來就汰換極快，既然履歷已鍍金，跳槽應非難事，何必執著？但也有同業無奈感嘆，這類計畫通常就是解雇預告，雖然在法律上很難單方面開除員工，但勞資信任一旦破裂，硬撐到生病反而不值得，在計畫一開始時，就該理智地為自己尋找退路。

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