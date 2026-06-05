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自助結帳成竊賊天堂？UNIQLO慘受害 專家揭「科技死角」：需人力彌補

聯合新聞網／ 綜合報導
UNIQLO的自助結帳機淪為竊賊下手的目標。 美聯社
UNIQLO的自助結帳機淪為竊賊下手的目標。 美聯社

現在許多超商和賣場都改用自助結帳，雖然方便，卻成了偷竊慣犯的溫床。據日媒關西電視台報導，防竊顧問公司的「便衣防竊達人」石原知典指出，以前的小偷大多是「把東西藏起來」，現在則是「光明正大地騙機器」。最常見的手法是「重疊物品刷條碼」，例如將高價肉品疊在便宜青菜的後面，結帳時只拿青菜去感應。旁人看來像在正常結帳，實際上夾帶了多項沒付錢的小包裝高價商品。

UNIQLO的自助結帳機也淪為目標。該系統靠衣服上的電子標籤感應，卻有竊賊在結帳前，故意將標籤剪掉、損毀，或是塞進其他準備付款的衣服口袋，直接把衣物帶走。專家直言，系統最大的死角就是無法偵測結帳前就被動手腳的商品。

對這些精明的手法，香川大學教育系大久保智生教授指出，防範關鍵反而是最傳統的「人海戰術」。最能嚇阻小偷的不是升級系統，而是店員熱心的「打招呼與主動關心」，還是需要用人力彌補科技死角。

這番話讓現職收銀員網友深有同感，大吐苦水表示以前全自助結帳每天都有處理不完的漏刷爛攤子，上前關切還會被客人嫌管太多、銀髮長輩教很多次還是忘記。因此現在許多店家改成「半自助結帳」。由店員幫忙刷條碼、顧客再到旁邊的機器付錢。在該網友的經驗中，這樣是既能節省人力，又有店員把關防盜的完美方式。

自助結帳機台 偷竊 小偷 顧客 UNIQLO 賣場

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