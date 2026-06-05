NBA總決賽G3約戰紐約 貴賓席門票逾10萬 比紐大1年學費貴

美國職業籃球聯盟(NBA)總冠軍爭霸賽3日開戰，紐約尼克隊(New York Knicks)首戰擊敗聖安東尼奧馬刺隊(San Antonio Spurs)之後，尼克隊球迷如果要到曼哈頓麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)觀戰，門票價格將是歷年新高。

首場比賽，尼克隊在客場擊敗馬刺隊，第二場比賽仍在馬刺隊主場舉行，8日晚間的第三場比賽將在麥迪遜花園廣場登場。尼克隊球迷如果想買一張場邊貴賓級座位門票，花費比紐約大學(NYU)全年學費更貴。

售票平台StubHub指出，NBA總冠軍爭霸戰第三場比賽的門票需求熱度超過超級盃(Super Bowl)。StubHub發言人說，在NBA一般季後賽或絕大多數總決賽中，如此盛況都是前所未見。

根據StubHub平台價格，將在麥迪遜花園廣場舉行的第三場比賽，門票價格相當於最近幾屆超級盃門票。麥迪遜花園廣場NBA總決賽門票需求量與平常相比增加五倍，第四場比賽門票需求則是平常的十倍。

目前在StubHub平台能買到第三場比賽最便宜的門票是7517元。根據MNS Real Estate的數據，曼哈頓一個月的平均租金為5181元。

如果想要坐在靠近場邊的貴賓級座位，StubHub平台顯示，12D區A排有兩張門票求售，每張價格約10萬2880元。對面的5D區有一組四張的門票組合，整組售價41萬9022元。

第四場比賽11D區A排有四張連座門票，整組售價為65萬1778元，平均每張門票價格16萬2944元。

做為對照，根據紐約大學官方網站，2026-2027學年一學年學費為6萬8576元。

尼克隊正在拍賣兩張場邊座位的門票，為紐約非營利慈善機構「夢想花園基金會」(The Garden of Dreams Foundation)募款。募款活動宣傳寫道，這兩張門票的公平市場價格總計3萬9600元。拍賣活動目前最高出價為10萬元。

麥迪遜花園廣場門票可能還沒有到達頂點。如果第四場比賽成為勝負定江山的封關比賽，或者兩隊一路纏鬥到第六場比賽，門票都可能再創新高。

NBA總決賽第一戰，紐約尼克隊打贏聖安東尼奧馬刺隊，球迷在紐約街頭狂歡，帝國大廈也亮起代表尼克隊的藍色和橘色。(歐新社)