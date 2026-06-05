小型飛機克羅埃西亞墜毀 4名奧地利男子喪生

英國一名女子才22歲就已累積高達10.6萬英鎊（約新台幣449萬元）的淨資產。令人驚訝的是，她的正職年薪其實只有3.5萬英鎊（約新台幣148萬元），她受訪分享自己財富成長的關鍵，靠著長期投資、嚴格儲蓄及經營副業，成功存下大筆存款。

2026-06-04 21:44