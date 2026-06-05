快訊

今午後對流增強 吳德榮：下周一進入典型梅雨旺盛期 慎防致災雨威脅

爭取可負擔住宅…張善政親赴政院 內政部堅持社宅「只租不賣」

聽新聞
0:00 / 0:00

小型飛機克羅埃西亞墜毀 4名奧地利男子喪生

中央社／ 薩格勒布4日綜合外電報導

克羅埃西亞官員表示，一架小型飛機今天在北部亞得里亞海（Adriatic Sea）沿岸一座機場附近墜毀，造成4人死亡，死者均為奧地利籍。

法新社報導，克羅埃西亞當局證實其中2名罹難者的國籍，奧地利新聞通訊社（APA）引述該國外交部的消息指出，4名死者均為奧地利公民。

克羅埃西亞國家航空、海事及鐵路交通事故調查局（AIN）局長胡基克（Alana Vukic）向媒體表示，這架德國註冊的小型飛機當時正從奧地利林茲（Linz）飛往克羅埃西亞西北部伊斯垂亞半島（IstriaPeninsula）的梅杜林鎮（Medulin），今天上午於該區墜毀。

克羅埃西亞國營希納通訊社（Hina News Agency）引述胡基克的話報導，4名罹難者均為男性，遺體已從飛機殘骸中移出。

克羅埃西亞國家消防協會稍早在社群媒體貼文表示，事故發生於機場附近，消防人員與緊急醫療團隊已趕抵現場。

胡基克表示，克羅埃西亞國家航空、海事及鐵路交通事故調查局正與奧地利大使館聯繫，將在30天內發布初步調查報告，「我們會與奧地利當局合作」。

她說，調查人員已在現場，由於小型飛機沒有黑盒子，事故發生原因，以及相關情況的調查將持續數月。

奧地利 克羅埃西亞 德國

延伸閱讀

至少4人罹難…小型飛機墜毀克羅埃西亞 2人失聯搜救中

漢莎航空波音787前起落架塌陷 法蘭克福機場多人受傷

匈牙利首度通報家豬感染非洲豬瘟 3000頭豬隻遭撲殺

不顧戰火冒險載客？黎巴嫩中東航空遭投訴 飛行員嘆「通報反被懲罰」

相關新聞

日本AV片商竟推「雅加達兒童買春片」 傳印尼日僑求下架：會鬧出人命

「性癖可以冷門，但是不能邪門」，這句話雖然是鄉民們開玩笑時常引用的迷因，如今卻可能讓日本AV片商SOD大難臨頭。上月13日，日駐印尼大使館才呼籲...

漢莎航空波音787前起落架塌陷 法蘭克福機場多人受傷

德國漢莎航空公司（Lufthansa）表示，旗下一架波音787客機的前起落架今天在法蘭克福機場的登機門處意外塌陷，造成多...

首爾示威民眾持續包圍投票所 選務人員「無法脫身」健康惡化送醫

韓國昨天舉行的地方選舉結果底定，不過因首爾有14處投票所出現選票印製不足爭議，至今仍有投票所被示威民眾包圍，不僅投票箱無...

闖市區連傷4人！高智商黑熊「打開上鎖窗逃了」 福島居民人心惶惶

日本福島市一頭黑熊2日接連襲擊4人後，受困一處事務所內，導致附近居民如臨大敵，工廠停業、學校停課，當局出動人員緊急獵捕，...

22歲淨資產近450萬元 英國小資女靠投資加副業累積資產

英國一名女子才22歲就已累積高達10.6萬英鎊（約新台幣449萬元）的淨資產。令人驚訝的是，她的正職年薪其實只有3.5萬英鎊（約新台幣148萬元），她受訪分享自己財富成長的關鍵，靠著長期投資、嚴格儲蓄及經營副業，成功存下大筆存款。

大西洋、地中海海溫狂飆5°C 「超級聖嬰」若來襲全球將釀糧食危機

全球氣候再度拉警報！最新衛星影像顯示，大西洋與地中海部分海域比往年同期高出約5°C，法國、西班牙及英國沿海更出現大範圍海洋熱浪。科學家警告，「超級聖嬰現象」（Super El Niño）正在持續醞釀，2026年可能會成為史上最熱的一年，還可能引發全球糧食危機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。