漢莎航空波音787前起落架塌陷 法蘭克福機場多人受傷

德國漢莎航空公司（Lufthansa）表示，旗下一架波音787客機的前起落架今天在法蘭克福機場的登機門處意外塌陷，造成多名工作人員受傷，傷者目前正接受治療。

彭博（Bloomberg News）率先報導這起意外事件。漢莎航空發言人在電子郵件聲明中指出，事故發生時，機組人員及地勤人員在機上，「乘客當時尚未登機」。

一名路透社攝影記者目擊，多輛緊急救援車輛停在這架雙發動機廣體客機的周圍，飛機的部分機身已貼在地面。

漢莎航空指出，這起事故發生於當地時間今天中午12時45分（台灣時間下午6時45分），這架飛機原計劃執飛LH450航班，前往洛杉磯。

漢莎航空表示：「我們正與相關當局共同調查事發的確切經過。」

漢莎航空正計劃逐步淘汰效率較差的飛機，並精簡機隊結構，而出事的這架波音787-9是漢莎航空相對新的飛機。

波音公司（Boeing）發言人表示，公司已知悉此事，正協助客戶處理，但未透露更多細節。