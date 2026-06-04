首爾示威民眾持續包圍投票所 選務人員「無法脫身」健康惡化送醫

韓國昨天舉行的地方選舉結果底定，不過因首爾有14處投票所出現選票印製不足爭議，至今仍有投票所被示威民眾包圍，不僅投票箱無法運出，還有脫不了身的選務人員因健康惡化送醫治療。

根據韓聯社報導，地方選舉發生選票不足事件的首爾蠶室7洞第2投票所，一名選務人員因健康惡化在今天晚間送醫，距離主張選舉不當的示威者圍堵投票所，已超過22小時。

報導指出，當地時間今晚8時35分左右，救護人員進入位於松坡區優成公寓內的蠶室7洞第2投票所，把推測為選務工作人員的病患送往醫院。消防相關人士表示，「接獲通報投票所內有人出現體力衰弱等身體不適症狀，因此前往現場。」

不過當救護人員進入投票所時，部分示威者甚至主張，被送醫的人可能偷偷把選票帶出去，因此必須檢查隨身包包。在該投票所外的示威群眾自昨天晚間10時左右起，以阻止該投票所內2個投票箱被運出為由，持續包圍投票所。