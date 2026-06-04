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闖市區連傷4人！高智商黑熊「打開上鎖窗逃了」 福島居民人心惶惶

中央社／ 東京4日專電
日本近期多地熊害頻傳，圖為福島一隻熊在辦公區走來走去。(美聯社)
日本近期多地熊害頻傳，圖為福島一隻熊在辦公區走來走去。(美聯社)

日本福島市一頭黑熊2日接連襲擊4人後，受困一處事務所內，導致附近居民如臨大敵，工廠停業、學校停課，當局出動人員緊急獵捕，但有警察昨晚目睹黑熊從大門離開，今天進入事務所檢查發現，上鎖的窗戶被打開，紗窗也被破壞，這隻黑熊竟然「自己開窗逃了」。

NHK、共同社報導，這頭黑熊2日在福島市笹木野地區出沒，先後闖入鑄造工廠、鄰近事業所及住宅，造成4名年齡介於20多歲至80多歲的男女受傷。

根據工廠公布的監視器畫面，可以看到體型和大型犬差不多的黑熊突然從角落竄出，撲向一名男子，一人一熊繞著樹上演追逐戰。就在此時，外面駛來一輛汽車，受驚嚇的黑熊被嚇得朝建築物方向衝去，消失在畫面裡。

這隻黑熊在兩處工廠展開攻擊，先後傷害4人。專家表示，黑熊當時可能已經陷入極度興奮與恐慌狀態。

黑熊隨後受困於事業所內。由於現場有易燃物質，無法使用實彈，市府批准使用麻醉槍進行緊急獵捕。不過，福島市表示，昨天晚間11時前，有警察目擊黑熊從事業所大門離開，走出廠區。

市府表示，黑熊昨天下午仍在建築物內，但今天檢查現場時發現，原本黑熊所在1樓的一扇窗戶已被打開，紗窗也遭破壞。窗戶高約120公分、寬90公分，使用的鎖型為「月牙鎖」，利用旋轉的半圓弧鉤扣固定兩扇窗戶。

由於市府人員先前從外部確認時，該窗戶仍處於上鎖且關閉狀態，因此推測黑熊可能自行打開窗鎖後逃出。

警方及相關單位隨後出動巡邏車與無人機展開搜索，但截至下午5時仍未發現黑熊蹤跡。市府認為黑熊仍可能停留在周邊地區，將持續搜尋並呼籲居民避免單獨外出。

黑熊滯留的事業所從2日開始停工。負責人丹治典久表示，雖然因黑熊出沒而停工無可奈何，但黑熊怎麼會出現在遠離山區的市區，仍令人感到震驚與不安。

附近居民也憂心忡忡。一名80多歲男性表示，「在黑熊被抓到之前都難以安心，現在都把住家大門關好，外出也盡量開車。」另一名80多歲女性則說，「我不會開車，只能步行去醫院。一路上都覺得很害怕，希望能趕快把牠抓到。」

受此事件影響，附近的小學及中學自2日起至4日臨時停課，改用線上授課。福島市教育委員會表示，目前預定5日恢復上課，但若黑熊仍未尋獲，將要求學校採取家長接送、停止戶外活動，以及加強門窗上鎖等安全措施。

對於黑熊在緊急獵捕期間逃離現場，福島市長馬場雄基在記者會上表示，「我們已採取所有能做的措施，但這是一隻會打開窗戶鎖、極具智慧的黑熊。雖然不能說拿牠沒辦法，但最終沒有取得成果，確實留下了值得反省之處。不過我們絕非怠忽職守。」

馬場坦言，市府在整理資訊並對外發布的流程上耗費過多時間，未來將檢討並改善相關機制。他並表示，黑熊極有可能仍在市內活動，將與警方等相關單位合作，全力確保市民安全。

日本 熊出沒 福島 黑熊

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