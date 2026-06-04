22歲淨資產近450萬元 英國小資女靠投資加副業累積資產

英國一名女子才22歲就已累積高達10.6萬英鎊（約新台幣449萬元）的淨資產。令人驚訝的是，她的正職年薪其實只有3.5萬英鎊（約新台幣148萬元），她受訪分享自己財富成長的關鍵，靠著長期投資、嚴格儲蓄及經營副業，成功存下大筆存款。

據《太陽報》（The Sun）報導，來自英格蘭巴斯（Bath）的戈達德（Gabriella Goddard）高中畢業後沒有念大學，而是一邊工作，一邊完成學位課程。當時她的月收入只有1400英鎊（約新台幣5.9萬元），但她還是強迫自己將60%的收入存進儲蓄帳戶。

第二年她的薪資增加到每月1600英鎊（約新台幣6.7萬元）後，她開始接觸投資，每月固定拿出1000英鎊（約新台幣4.2萬元），一半存款、一半投入股票基金。她坦言，疫情期間無聊開始研究投資，甚至生日和耶誕節都要求家人送她投資理財書籍。

除了正職之外，她也利用晚上和週末經營社群媒體副業，替小型企業管理Instagram帳號，並經營自己的TikTok頻道。如今她的社群合作與品牌業配收入已達每月5000英鎊（約新台幣21萬元），甚至遠超過正職薪水。

不過這些成果並非憑空而來。她表示，自己從15歲開始就在園藝中心打工，那時時薪只有4英鎊（約新台幣170元）。這讓她從小就養成預算管理習慣，在取得學位期間，她每月只支付200英鎊（約新台幣8400元）給父母當房租，其餘生活開銷也控制在350英鎊（約新台幣1.4萬元）左右。

目前她擁有7萬英鎊（約新台幣296萬元）資產，其中2.3萬英鎊（約新台幣97萬元）來自投資報酬；另有1.3萬英鎊（約新台幣55萬元）緊急預備金，以及2.3萬英鎊（約新台幣97萬元）退休金帳戶。

雖然許多人好奇她是否打算買房，但她認為目前房地產投資報酬已不如以往，不想為了買房一次耗盡多年累積的資產。她也鼓勵年輕人別害怕投資，只要做好研究，從每月一小筆閒錢開始，慢慢學習與累積，長期下來就有機會看見成果。