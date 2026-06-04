聽新聞
0:00 / 0:00
至少4人罹難…小型飛機墜毀克羅埃西亞 2人失聯搜救中
克羅埃西亞警方表示，該國西北部亞得里亞海沿岸今天發生一起小型飛機墜毀意外，至少造成4人罹難。
法新社報導，警方聲明指出：「根據目前掌握的資訊，有4人罹難。」這起墜機事故發生在克羅埃西亞西北部伊斯垂亞半島（Istria Peninsula）的梅杜林鎮（Medulin）。
聲明補充道，飛機墜毀在梅杜林鎮外，「所有緊急救難人員已趕到現場」。
國家消防協會表示，其於今天上午11時19分接獲有飛機墜毀梅杜林體育場附近的通報，已派出7名消防人員及3輛消防車，另有急救團隊和警方到場。
當地報導提到，救援人員還在搜尋下落不明的另外兩人。
根據國營的克羅埃西亞廣播電視台（HRT），失事的是一架在德國註冊的小型飛機，自奧地利起飛前往目的地梅杜林。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。