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至少4人罹難…小型飛機墜毀克羅埃西亞 2人失聯搜救中

中央社／ 克羅埃西亞首都薩格勒布4日綜合外電報導
克羅埃西亞警方表示，該國西北部亞得里亞海沿岸今天發生一起小型飛機墜毀意外。美聯社
克羅埃西亞警方表示，該國西北部亞得里亞海沿岸今天發生一起小型飛機墜毀意外。美聯社

克羅埃西亞警方表示，該國西北部亞得里亞海沿岸今天發生一起小型飛機墜毀意外，至少造成4人罹難。

法新社報導，警方聲明指出：「根據目前掌握的資訊，有4人罹難。」這起墜機事故發生在克羅埃西亞西北部伊斯垂亞半島（Istria Peninsula）的梅杜林鎮（Medulin）。

聲明補充道，飛機墜毀在梅杜林鎮外，「所有緊急救難人員已趕到現場」。

國家消防協會表示，其於今天上午11時19分接獲有飛機墜毀梅杜林體育場附近的通報，已派出7名消防人員及3輛消防車，另有急救團隊和警方到場。

當地報導提到，救援人員還在搜尋下落不明的另外兩人。

根據國營的克羅埃西亞廣播電視台（HRT），失事的是一架在德國註冊的小型飛機，自奧地利起飛前往目的地梅杜林。

克羅埃西亞 墜機 中央社

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