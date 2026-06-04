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匈牙利首度通報家豬感染非洲豬瘟 3000頭豬隻遭撲殺

中央社／ 布達佩斯4日綜合外電報導

匈牙利國家食品鏈安全局今天聲明表示，國內首度通報家豬感染非洲豬瘟後，當局已下令撲殺一家養豬場的3000頭豬。

路透社報導，一家位於東部索博爾奇-索特馬爾-貝拉格邦（Szabolcs-Szatmar-Bereg）瓦爾洛伊村（Vallaj）的養豬場通報非洲豬瘟疫情。非洲豬瘟病毒雖對人體無害、但對豬隻具高度傳染性且致死率極高。

匈牙利國家食品鏈安全局（National Food ChainSafety Office）表示：「目前正在撲殺這群約3000頭的豬隻，同時也在進行流行病學調查，以確定感染源及可能進一步擴散的途徑。」

當局還說，官方已在該地點周邊劃定保護與監測區。

非洲豬瘟從非洲蔓延至歐洲和亞洲，導致數億頭豬隻死亡，引發貿易限制並對全球肉品市場造成影響。

近年來，歐洲各地的克羅埃西亞、西班牙、德國、義大利和愛沙尼亞都曾偵測到相關病例，並進行豬隻撲殺。

國家食品鏈安全局指出，這次疫情爆發可能會造成巨大的經濟損失。根據中央統計局網站的數據，截至2025年底，匈牙利約有290萬頭家豬。

非洲豬瘟 非洲 匈牙利

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