大西洋、地中海海溫狂飆5°C 「超級聖嬰」若來襲全球將釀糧食危機

全球氣候再度拉警報！最新衛星影像顯示，大西洋與地中海部分海域比往年同期高出約5°C，法國、西班牙及英國沿海更出現大範圍海洋熱浪。科學家警告，「超級聖嬰現象」（Super El Niño）正在持續醞釀，2026年可能會成為史上最熱的一年，還可能引發全球糧食危機。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，衛星影像畫面顯示，法國北部與西部海岸、西班牙南部沿海，以及摩納哥附近海域皆出現異常高溫；英國多佛（Dover）、伊斯特本（Eastbourne）和布萊頓（Brighton）外海也呈現大片深紅色區域，代表海水溫度明顯高於平均值。

聖嬰現象是太平洋海水週期性升溫的自然氣候現象，當監測區域海面溫度較平均值高出超過2°C時，就稱為「超級聖嬰現象」。世界氣象組織（WMO）指出，今年4月底至5月中旬，赤道中東太平洋海溫已接近聖嬰門檻，而海面下的水溫更比正常值高出6°C，顯示升溫動能十分強勁。

專家預測，若超級聖嬰正式形成，南美洲部分地區、美國南部及非洲之角將迎來更多降雨，但澳洲、印尼、中美洲及南亞部分地區則可能遭遇嚴重乾旱。同時，全球各地熱浪發生頻率也將進一步增加。

世界氣象組織秘書長席勒斯特．紹洛（Celeste Saulo）警告，未來數月各國必須做好準備，因為強烈聖嬰現象可能加劇洪水、乾旱與極端高溫，並對經濟與民生造成衝擊。

氣候專家擔心，農作物收成將首當其衝。香蕉、稻米、茶葉、咖啡及各類水果等作物都可能因高溫與缺水減產。英國能源與氣候情報中心（Energy and Climate Intelligence Unit，ECIU）指出，極端氣候正威脅全球糧食供應鏈，而氣候變遷與聖嬰現象疊加後，影響恐將進一步放大。

英國薩塞克斯大學（University of Sussex）國際關係與發展學教授塞爾溫（Benjamin Selwyn）則警告，若極端高溫持續，部分地區甚至可能面臨糧食短缺與飢荒風險，讓全球數百萬人口受到衝擊。