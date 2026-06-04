高市籲儘速通過預算因應中東風險 日眾議院表決過關

因應中東局勢持續緊張，日本國會今天通過本年度追加預算案，規模超過3兆1000億日圓（約新台幣6100億元），內容包括補助夏季電費與瓦斯費、持續支援汽油價格，及新設「中東情勢等應對預備費」，減輕能源價格上漲對民生與經濟造成的衝擊。

TBS、FNN報導，追加預算案今天先在眾議院預算委員會進行審議。中道改革連合批評政府在尚未提出具體政策內容的情況下，大幅增加預備費，因此提出預算重編動議，但遭到否決。

隨後，眾議院全體會議在晚間近7時（台北時間6時）進行表決。法案除獲執政黨自民黨支持外，日本維新會、國民民主黨及未來團隊等政黨也贊成，以多數通過並送交參議院審議。

儘管執政聯盟在參院屬於少數，但由於部分在野黨已表明支持立場，追加預算案可望在明天參議院預算委員會及全體會議完成審議與表決後成立。

日本首相高市早苗今天在眾議院預算委員會表示，政府提出追加預算案，是為了因應中東局勢長期化可能帶來的不確定風險。

她指出，政府將避免國民生活與經濟活動受到影響，並在必要時迅速採取措施，「從將風險降至最低的觀點出發，在資金面做好萬全準備」，呼籲朝野支持預算案儘速通過。