斯里蘭卡養老院火警12死8傷 機構負責人遭逮

斯里蘭卡警方今天表示，斯里蘭卡西部一間養老院發生火災，造成12人喪命、另有8人受傷送醫，並表示該機構負責人已被警方逮捕。

路透社報導，警方說這起火災發生在首都可倫坡以南約55公里的安古魯瓦托塔（Anguruwatota）一所安養機構，目前火勢已撲滅，該機構負責人已被逮捕。

警方發言人伍特勒（Frederick Wootler）指出，「這所養老院共有51人獲救，他們現在由當地軍方和地方官員照顧」。

他補充說，警方已派出兩組團隊針對這起事故展開進一步調查。