聽新聞
0:00 / 0:00
斯里蘭卡養老院火警12死8傷 機構負責人遭逮
斯里蘭卡警方今天表示，斯里蘭卡西部一間養老院發生火災，造成12人喪命、另有8人受傷送醫，並表示該機構負責人已被警方逮捕。
路透社報導，警方說這起火災發生在首都可倫坡以南約55公里的安古魯瓦托塔（Anguruwatota）一所安養機構，目前火勢已撲滅，該機構負責人已被逮捕。
警方發言人伍特勒（Frederick Wootler）指出，「這所養老院共有51人獲救，他們現在由當地軍方和地方官員照顧」。
他補充說，警方已派出兩組團隊針對這起事故展開進一步調查。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。