俄羅斯夏季赴歐遊客多 歐洲11國籲緊縮簽證

隨著夏季臨近，包括捷克在內的11個歐洲國家致函歐盟委員會，呼籲加強對俄羅斯公民申根簽證的管制。信中指出，越來越多俄羅斯遊客前往歐洲海灘度假，歐洲應對簽證發放採取一致做法，否則制裁措施難以對俄羅斯產生實質影響。

這封信致函給歐洲聯盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）與內政和移民事務專員布倫納（Magnus Brunner）。捷克外交部長馬欽卡（PetrMacinka）與內政部長梅特納（Lubomír Metnar）代表捷克簽署此信。

除捷克外，簽署此信的國家還包括瑞典、波蘭、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭，與2個非歐盟國家挪威和冰島。

信中指出，歐盟委員會於2022年9月因俄羅斯對烏克蘭的侵略行動，暫停與俄羅斯之間的簽證便利化協議，隨後發布有關處理俄羅斯公民簽證申請的指導方針。

然而，「各會員國對這些指導方針的執行程度不一致，仍是一個重大問題，因為這缺乏足夠的團結與一致性。同時，也可能導致各會員國處於不平等的經濟競爭地位。」

這些國家認為，歐洲需要採取「統一且協調一致的做法」，否則相關制裁措施將無法對俄羅斯產生實質影響。

信中寫道：「隨著夏季臨近，我們這些署名部長認為，有必要再次強調，必須維持對俄羅斯簽證申請人的限制性簽證政策。」並指出，「越來越多俄羅斯遊客正在歐洲海灘和度假勝地享受假期，而與此同時，飛彈和無人機仍持續襲擊烏克蘭平民及民用基礎設施。」

信中引用統計數據，2025年共有47萬7878份以旅遊為目的的申根簽證發放給俄羅斯公民，其中大部分為多次入境簽證。

簽證發放權限屬於各個歐盟會員國。一些國家主張全面禁止俄羅斯公民入境歐盟，但此類措施需獲得歐盟成員國的多數表決通過。

目前，大多數與俄羅斯接壤或鄰近俄羅斯的歐盟國家已大幅限制簽證發放。波蘭、波羅的海三國、捷克與芬蘭基本上已對其鄰國俄羅斯關上大門。

相較之下，依賴夏季俄羅斯遊客帶來觀光收入的國家，如義大利、西班牙、希臘和法國，與對俄羅斯態度較為友善的匈牙利，即使在俄羅斯入侵烏克蘭後，仍相對寬鬆地核發簽證。