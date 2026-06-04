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日本AV片商竟推「雅加達兒童買春片」 傳印尼日僑求下架：會鬧出人命

聯合新聞網／ 綜合報導
日本AV廠商SOD推出「雅加達兒童性交易」為題材的A片，不僅遭日本網友炎上，甚至傳出印尼日僑呼籲SOD下架影片「這會鬧出人命的，行行好快住手」。示意圖／ingimage
日本AV廠商SOD推出「雅加達兒童性交易」為題材的A片，不僅遭日本網友炎上，甚至傳出印尼日僑呼籲SOD下架影片「這會鬧出人命的，行行好快住手」。示意圖／ingimage

「性癖可以冷門，但是不能邪門」，這句話雖然是鄉民們開玩笑時常引用的迷因，如今卻可能讓日本AV片商SOD大難臨頭。上月13日，日駐印尼大使館才呼籲勿在印尼進行未成年性交易，不料SOD不到2周就推出「雅加達兒童性交易」為題材的A片，誇張題材不僅遭日本網友炎上，甚至傳出印尼日僑呼籲SOD下架影片「這會鬧出人命的，行行好快住手」。

日本駐印尼大使館於5月13日發文，在印尼即使獲得對方同意，與未成年孩童發生性行為也構成性侵，呼籲民眾遵守法律。不料，過不到2周AV片商SOD就在X發文，推銷一部以「雅加達兒童性交易」為題材的A片。

雖然出演的女優是成年人，但在敏感時機推出充滿爭議性的題材，果不其然遭網友炎上，「日本男人的倫理觀到底是怎麼回事？」、「我為日本人的行為深感抱歉。身為一名日本女性，我希望像這樣的人被全世界所唾棄」、「作為日本人，真的很抱歉也很丟臉」；此外，也有人撻伐片商，「就算欣賞AV，也該遵守最低限度的倫理觀念」、「最近的AV廠商，是不是連做人最基本的底線都搞不清楚了？」

SOD的爭議性A片除了造成網友炎上，甚至也引起印尼當地日僑不安，傳出有人呼籲SOD下架影片「這會鬧出人命的，行行好快住手」。

日本 印尼 未成年 性交易 SOD

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