酒駕撞傷4童…陸男才承諾永不開車 日本緩刑期間無照駕駛再被逮

社會大眾普遍認為日本的垃圾分類做得不錯，但根據日媒大分放送OBS報導，「構想日本」代表加藤秀樹直言，在塑膠回收上，日本絕非先進國家。統計顯示，日本每人每年平均丟棄180個寶特瓶，每人平均的塑膠垃圾年排量高達32公斤。儘管民眾極力配合分類，全日本仍有六成塑膠垃圾最後是送進焚化爐，不僅無法真正循環再利用，更助長全球暖化。

2026-06-04 13:33