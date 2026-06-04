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酒駕撞傷4童…陸男才承諾永不開車 日本緩刑期間無照駕駛再被逮
日本埼玉縣警方今天宣布，昨天在三鄉市以涉嫌無照駕駛逮捕1名職業不詳的43歲中國籍男子鄧洪鵬，該嫌曾於去年5月在同市酒駕撞傷4名小學生並逃逸，同年11月他遭判處緩刑。
日本每日新聞及東京放送電視台（TBS）報導，鄧姓嫌犯於3日下午1時15分左右，在自家附近道路無照駕駛。
鄧嫌駕駛車輛是運動型多用途車（SUV），與去年5月肇事逃逸時駕駛的為同一輛車。埼玉縣警方懷疑鄧嫌可能涉嫌多次無照駕駛，正展開進一步調查。
鄧嫌去年5月因肇事逃逸、過失傷害且企圖逃避酒精檢測，被控違反汽車駕駛處罰法和道路交通法，同年11月，埼玉地方法院越谷分院判處鄧嫌有期徒刑2年6個月、緩刑4年並吊銷駕照。
當時法官在判決中表示，鑒於鄧嫌在法庭上表達自己「今後絕不再駕駛汽車」，展現出反省態度，因此給予緩刑機會，同時他的駕照也被依法吊銷。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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