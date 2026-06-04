東京「讓．穆克」展34天湧10萬人 巨大頭骨掀社群打卡熱

日本東京六本木森美術館舉辦的「讓．穆克」展人氣持續升溫，開展僅34天便突破10萬人次參觀。由於作品驚人的寫實程度與震撼的巨大比例，許多觀眾在社群媒體上分享觀展心得，引發熱烈討論。

森美術館指出，「讓．穆克」（Ron Mueck）展自4月29日開幕後，受到日本國內外觀眾熱烈迴響。展覽是以2023年在巴黎卡地亞當代藝術基金會展出為起點的國際巡迴展，先後巡迴米蘭、首爾後來到東京，由森美術館與卡地亞當代藝術基金會共同主辦。

以超寫實人體雕塑聞名的澳洲藝術家讓．穆克，其作品因細膩逼真的皮膚紋理、毛髮與表情，以及刻意放大或縮小的人體比例而聞名。展覽開幕後，社群媒體上湧現大量觀眾分享作品照片與影片，不少人對作品的真實感與巨大尺度感到震撼，帶動展覽熱度持續攀升。

館方表示，假日期間甚至在開館前便出現排隊人潮。為了回應觀眾需求，6月至9月的週六、週日及國定假日，以及8月8日至16日盂蘭盆節期間，開館時間將由原本上午10時提前至上午9時，以分散人流並提升觀展品質，展覽期間閉館時間為晚間10時。

根據館方統計，在Instagram等社群平台上最受歡迎的作品中，以「Mass（群體）」最受關注。這個作品由100顆巨大頭骨組成，堆疊於約300平方公尺空間。每顆頭骨在牙齒缺損、裂痕與色澤上都略有不同。觀眾可穿梭於頭骨之間，360度皆適合拍攝，是展覽中最具震撼力的作品。

排名第2的是長達6.5公尺的「In Bed（在床上）」，描繪一名躺臥於床上的巨大中年女性，站在作品前，會產生自己縮小並誤入童話世界般的感受。許多觀眾會模仿雕塑以手托腮的姿勢拍照打卡。

第3名則是放大約4倍的自畫像雕塑「Mask II（面具II）」，這件作品以約4倍比例放大藝術家本人側躺的臉部。毛孔、鬍渣、皺紋以及因重力而下垂的皮膚都極為逼真。然而從背面觀看時，卻會發現作品內部完全中空，形成強烈反差。

除展覽本身外，森美術館也規劃多項教育推廣活動，包括展場導覽，以及以「Mask II」為靈感的兒童面具創作工作坊等。

讓．穆克1958年出生於澳洲墨爾本，目前定居英國。他曾於電影與廣告產業工作超過20年，1990年代中期開始投入雕塑創作，以極具真實感的人體雕塑聞名國際。由於每件作品製作耗時數月至數年不等，速度非常慢，過去30年間創作數量僅約50件，被視為當代超寫實雕塑的重要代表人物。

「讓．穆克」展將展至9月23日，地點位於東京六本木之丘森大樓53樓的森美術館。