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日本國寶級地標傳災情…「姬路城」外牆受損 疑颱風薔蜜強風所致

中央社／ 兵庫4日綜合外電報導
日本姬路城。（本報資料照片）
日本姬路城。（本報資料照片）

日本共同社指出，世界文化遺產「姬路城」部分城郭外牆出現灰泥剝落情況，研判可能是受到颱風「薔蜜」的強風影響受損。

姬路城因外牆由白灰泥粉刷、建築姿態優美，因而有「白鷺城」的美譽。

根據兵庫縣姬路市政府說明，目前確認有受損的地點為大天守閣北側、被指定為日本重要文化資產的「ホ之櫓」（意指第五號瞭望台）外牆。

「ホ之櫓」格子窗附近的灰泥出現了剝落現象，具體受損範圍目前仍在調查中。市府補充，巡邏人員在昨天中午發現損害，但目前尚未尋獲剝落的灰泥碎片。

根據日本氣象廳的觀測數據，姬路市在昨天清晨曾測得每秒25.2公尺的最大瞬間風速。姬路市府表示，接下來將研議具體的修復方案。

颱風 日本 世界遺產

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