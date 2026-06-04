耶路撒冷祈禱早餐會 跨越政黨為和平團結

第十屆耶路撒冷祈禱早餐會近期於以色列議會舉辦，參與者跨越政黨隔離，共同為和平祈禱，盼成為抵禦反猶主義及區域恐怖主義的重要力量。如今，祈禱早餐會已成為連結各國領袖與猶太民族的重要橋樑，並成為守護以色列國家安全與歷史傳承的信仰後盾。

跨黨派團結合作

《以色列全國新聞》報導，耶路撒冷祈禱早餐會近期舉辦成立十周年的慶祝活動，來自38個國家的基督徒領袖與以色列政界人士齊聚一堂，共同為世界局勢和平祈禱。該集會不僅促成了不同政黨間的團結合作，更被視為在反猶主義升溫之際，保護並協助猶太人的重要網絡。

事實上，猶太教與基督教之間擁有深厚的歷史淵源與共同價值觀，這種跨信仰的盟友關係是抵抗敵對勢力的重要力量。在十周年的集會中，該平台成為領袖們對抗外部威脅的發聲管道，參與者將祈禱視為除了以色列軍隊之外，保衛以色列的第一道防線。

祈禱早餐會十周年

《基督教廣播網》報導，耶路撒冷祈禱早餐會當時獲得時任以色列總統魯文·里夫林的支持與認可，並成為匯聚屬靈、政治與文化領袖共同為耶路撒冷和平祈禱的重要平台。過去十年間，該活動展現顯著影響力，包括促成政壇內部的團結、帶來政治與外交轉變，以及強化全球基督徒與猶太人的戰略盟約。

儘管以色列國內政治氣氛緊張，但執政聯盟與反對派的成員皆參與了此次活動，並將國家利益置於政黨鬥爭之上。此外，各黨派領袖也達成共識，認為與全球基督徒的夥伴關係是維護以色列國家韌性的關鍵。

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