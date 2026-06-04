帶洗碗精瓶惡搞濱壽司…日43歲大叔被逮向妻道歉 店家求償：無法容忍

日本連鎖迴轉壽司店「濱壽司」日前傳出惡搞影片事件。一名43歲男子新西悠太，涉嫌在埼玉縣門市內，將裝在洗碗精瓶中的液體灑在鮪魚壽司上，並將過程上傳社群。警方隨即從發文帳號和監視器內容進行搜查，以「妨害業務罪」逮捕。新西落網後認罪，坦言動機是為了「賺取網路點閱率」，而警方也在其住處尋獲該洗碗精瓶。男子辯稱，瓶內裝的其實只是清水。

根據日媒FNN報導，新西在遭到逮捕前眼見事情鬧大，曾在社群平台發布道歉影片，向濱壽司的全體員工及公司高層低頭致歉。不過，這場遲來的道歉並未能讓他逃過法網。媒體隨後也採訪到新西的妻子，妻子無奈表示，自己早就知道丈夫有拍影片的習慣，過去也曾告誡，當時丈夫雖承諾不再犯，但每次只要一喝酒就失控，「根本不知道會做出什麼事」。

妻子透露，丈夫在被捕前幾天曾心虛向她坦承「這次糟了，可能要被抓了」，直到6月2日深夜警方登門帶人時，丈夫才在坐上警車前對她愧疚地說了句「真的很對不起妳」。此事引起大批日本網友討論，「很難想像這種年齡、還有家人的人，會做出這種行為」、「之前壽司郎事件的後續處理太寬鬆，外食餐飲業這次更要嚴肅面對才行」。

對於這起嚴重的惡作劇，濱壽司總部發表嚴正聲明，強調這類影響食安的行為「絕對無法容忍」。為了維護品牌形象與消費者信任，濱壽司除全力配合警方調查，目前也正積極研擬法律行動，未來將對嫌犯提出損害賠償訴訟。