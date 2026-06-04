日本其實不環保？6成塑膠垃圾直接燒掉 專家：購物袋付費無助減塑

社會大眾普遍認為日本的垃圾分類做得不錯，但根據日本廣播電台大分放送OBS報導，非營利政策研究智庫「構想日本」負責人加藤秀樹直言，在塑膠回收上，日本絕非先進國家。統計顯示，日本每人每年平均丟棄180個寶特瓶，每人平均的塑膠垃圾年排量高達32公斤。儘管民眾極力配合分類，全日本仍有六成塑膠垃圾最後是送進焚化爐，不僅無法真正循環再利用，更助長全球暖化。

加藤指出，日本超市為求美觀與效率，過度包裝商品，浪費塑膠之餘，更因篩選規格，導致三成蔬菜報廢。相較於歐洲盛行散裝裸賣、依需求拿取的市集文化，日本的過度包裝亟待修正。他也明確指出，付費購物袋制度根本沒發揮作用，因為塑膠袋僅占整體塑膠容器的百分之二，對整體減塑的貢獻微乎其微。

這種氾濫的塑膠文化正嚴重威脅大眾生活。在經濟上，因塑膠原料「輕油」高度仰賴進口，國際原物料暴漲已引發民生物資價格連帶飆升。更嚴重的是隱形健康危機，日常使用的牙膏、清洗合成纖維衣物、輪胎磨損與劣化容器產生的「塑膠微粒」，已散布於空氣與水源中。這些微粒經由食物鏈進入人體，累積在器官內，成為危害健康的無形殺手。

塑膠雖便利，但若算入回收停滯與致病風險，代價其實非常高昂。報導中呼籲大眾應將減塑視為切身問題，翻轉過度包裝的常態，積極提高商品裸賣比例，徹底改變「用完即丟」的消費型態，才能在資源短缺與生態危機中，為下一代開創真正的永續環境。