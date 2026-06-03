「鬼地方」成烏克蘭暢銷書 台灣文學現身基輔書展

台灣文學現身烏克蘭最大文學盛事之一「基輔國際書展節」。作家陳思宏小說「鬼地方」烏語版成為暢銷書，甫獲國際布克獎的楊双子「臺灣漫遊錄」也將於年內推出烏語版，譯者認為台烏在歷史經驗與自由價值上有不少共通之處。

負責翻譯「鬼地方」與葉言都「綠猴劫」的譯者別斯帕拉（Oleksandra Bespala）接受中央社訪問表示，深入閱讀後可發現台灣與烏克蘭人民的世界觀其實相當接近。

她說，兩地都曾受到殖民歷史影響，也同樣重視言論自由與個人自主權，「我們對歷史的看法、殖民過去留下的影響、對言論自由的渴求、個人自主的自由，以及建立自由社會的渴望，其實都很類似」。

別斯帕拉亦有參與「臺灣漫遊錄」，耗時近一年研究台灣文化、語言、族群與飲食背景。她指出，這部作品以「虛構譯作」形式書寫，作者楊双子以翻譯日本女作家遊記為敘事框架，因此譯者必須特別留意文本層次，忠實呈現原作設計。

談及翻譯挑戰，別斯帕拉表示，文化差異往往比語言更困難。她指「鬼地方」涉及大量台灣廟宇文化、宗教習俗及民間信仰元素，包括佛教、道教及法師等角色。由於烏克蘭社會主要信奉東正教，即使讀者對亞洲文化有所認識，也未必能完全理解其中細節，因此譯者須設法在保留文化特色與提升閱讀理解之間取得平衡。

基輔國際書展節（The International Book ArsenalFestival）展出亞洲文學與文化作品的攤位吸引不少讀者駐足。現場可見台灣作家三毛「撒哈拉的故事」、郭強生「尋琴者」、葉言都「綠猴劫」等譯本，也有介紹亞洲電影文化、日本和服等主題書籍。烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）也曾到攤位了解出版品內容，並購買韓國作家孫元平的小說「杏仁」。

基輔的亞洲文學專門出版社Safran創辦人普里津丘克（Svitlana Pryzynchuk）表示，她2015年結束在中國的工作返國後，發現烏克蘭市場上由中文、日文與韓文直接翻譯成烏語的作品十分有限；主因是在蘇聯時期，在共產主義下學習亞洲文化被視為資產階級民族主義，具負面政治色彩，在蘇聯瓦解後，亞洲相關書籍仍相對有限。

然而亞洲發展蓬勃，她決定在2018年成立出版社，引介更多亞洲文學。她表示，經過多年耕耘，出版社已出版約50部來自台灣、日本及韓國的譯作，現有20多部譯作正進行翻譯工作，未來還將推出台灣作家蕭瑋萱「成為怪物以前」、日本作家石田祥「貓咪處方箋」等作品。今年書展期間，也有不少讀者主動詢問是否會出版「臺灣漫遊錄」烏語版。

談及選書標準，普里津丘克表示，除了主題外，也會參考作品在原出版地的市場反應與評價。她認為，吳明益「單車失竊記」、陳思宏「鬼地方」等作品，成功結合台灣歷史與文化元素，對烏克蘭讀者具有吸引力。

俄烏戰爭爆發後，烏克蘭社會重新關注本土語言與文化，加上政府禁示入口俄語書籍，帶動烏語出版市場成長。普里津丘克表示，俄語書籍逐漸退出市場後，為烏語出版社創造更多發展空間。不過戰事已持續多年，不少民眾因長期壓力減少閱讀，她期待未來戰爭結束後，讀者能重新回到書本世界，為烏克蘭文化注入新的活力。