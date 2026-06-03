人數激增！尼泊爾官員稱本季逾千人登頂聖母峰 創歷史新高紀錄

尼泊爾官員今天表示，本季有超過1000名登山者成功登上聖母峰峰頂，創下有紀錄以來最繁忙的登山季。

法新社報導，登山者與相關官員指出，本季成功登頂人數激增，主要歸功於較長的「登頂窗口期」。所謂的「登頂窗口期」指的是天氣穩定、可安全嘗試登頂的時間。

尼泊爾觀光局官員高塔姆（Himal Gautam）告訴法新社：「本季有超過1000名登山者成功登頂，但最終確切人數仍有待核實。」

根據「喜馬拉雅資料庫」（The Himalayan Database）記載，此前單一登山季成功登頂聖母峰人數最高紀錄出現在2019年，當時共有877人宣告成功登頂。

成功登頂的總人數將在完成核實後進行結算，核實程序需要登山者所屬的探險公司及嚮導提供的照片與聲明。

這個登山季至少有5人不幸喪生，其中包括2名印度籍登山者，以及3名參與聖母峰準備作業的尼泊爾籍登山者。另有一名尼泊爾籍嚮導在從峰頂下山途中失聯。

尼泊爾本季向外國人發放了創紀錄的494張聖母峰攀登許可證。光在5月21日當天，估計就有275名登山者登上了海拔8849公尺的聖母峰，創下南坡單日最繁忙的紀錄。從照片中可以看到當天排隊等待登頂的長龍。

這個登山季之初，由於冰塔阻擋了攀登路線，外界一度擔心行程會遭到延誤，但尼泊爾登山者成功開闢出了一條替代路線。

8K探險（8K Expeditions）的雪巴嚮導拉卡帕（Lakpa Sherpa）今天表示：「起初充滿挑戰，我們很擔心如果無法開闢路線會發生什麼事。」該公司本季共有80名客戶與嚮導成功登頂聖母峰。

本季有多項紀錄被打破，其中包括尼泊爾籍雪巴嚮導卡米．瑞塔（Kami Rita Sherpa）刷新個人生涯最多登頂次數，慶祝第32次成功登頂。

世界前10大高峰就有8座位於尼泊爾，每年春天都會迎來數以百計的冒險家。自1953年紐西蘭人希拉瑞（Edmund Hillary）與雪巴人丹增．諾蓋（Tenzing Norgay）成功登頂以來，這股熱潮已使登山成為一門好生意。