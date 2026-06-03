快訊

雙馬尾太幼齒？穿死庫水挨轟「喜歡她有病」 143公分AV女優反擊了

要變天了！明起南部雷陣雨這日擴全台 下周一起防豪大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

外牆焦黑、濃煙直竄天 印度旅館陷火海「至少21人罹難」

中央社／ 新德里3日綜合外電報導
印度新德里警方今天表示，當地一家住宿加早餐型（B&B）旅館發生大火，造成至少21人罹難，為印度首都近年來最嚴重火災之一。圖／歐新社
印度新德里警方今天表示，當地一家住宿加早餐型（B&B）旅館發生大火，造成至少21人罹難，為印度首都近年來最嚴重火災之一。圖／歐新社

印度新德里警方今天表示，當地一家住宿加早餐型（B&B）旅館發生大火，造成至少21人罹難，為印度首都近年來最嚴重火災之一。當地媒體報導，死者當中至少有18名外籍人士。

路透社報導，警方指出，德里南部這間B&B位在深受學生和年輕專業人士喜愛的住宅區馬爾維亞納加（Malviya Nagar）。截至目前為止，至少有40人獲救。

電視畫面顯示，一棟建物起火冒出濃煙，外牆焦黑，鄰近窄巷中聚集許多圍觀民眾。畫面中還可以看到有兩個人從高樓跳下逃生。

當地官員庫瑪（Jitendra Kumar）向媒體表示：「據報這棟建築一樓是一間餐廳，火災極可能與這間餐廳有關。」

CNN-News18報導，21名死者當中至少有18名外籍人士。

根據報導，罹難者包括孟加拉、奈及利亞、莫三比克及賴比瑞亞公民。

「印度快報」（Indian Express）及其他當地媒體報導，罹難者中有數人是前往德里接受治療的非洲國家人士。

總理莫迪（Narendra Modi）透過X平台發文表示，人員喪生令人痛心。他向罹難者家屬表達最深切哀悼，祝福傷者早日康復。

孟加拉 火災 印度

延伸閱讀

美國愛荷華州東部爆槍案 槍手殺害6名家屬後自盡

智利掃蕩跨國黑幫組織 19人涉洗錢25億元被捕

露營奪命！一家四口豪華帳篷內離奇身亡 警疑食物或一氧化碳中毒

求婚遭拒遷怒！印度男恨女方兒是「婚姻阻礙」 狠摔1歲童致死

相關新聞

外牆焦黑、濃煙直竄天 印度旅館陷火海「至少21人罹難」

印度新德里警方今天表示，當地一家住宿加早餐型（B&B）旅館發生大火，造成至少21人罹難，為印度首都近年來最嚴重火災之一。...

颱風薔蜜襲日本太平洋沿岸 東京豪雨破6月紀錄

颱風「薔蜜」今天橫掃日本太平洋沿岸，西日本至東日本多地出現破紀錄豪雨，東京都心觀測到6月史上最多12小時內雨量，部分河川...

連續第10年負成長…日本少子化難煞車 新生兒僅67萬人再創歷史新低

日本厚生勞動省最新統計指出，2025年日本籍新生兒人數約為67萬人，連續第10年負成長，也創下自1899年開始統計以來的...

愛和真理的對話起點！捷克「哈維爾長椅」正式落腳台北

緬懷捷克前總統哈維爾（Václav Havel）的哈維爾長椅（Havel’s Place）於2026年6月3日正式落腳台北，讓台灣成了繼日本和韓國之後，第3個設置「哈維爾長椅」的亞洲國家，也象徵台捷關係近年來的友好發展。

釀近6萬戶停電！薔蜜挾豪雨襲東京首都圈 當局發布淹水與土石流警戒

颱風「薔蜜」今天凌晨在和歌山縣南部登陸後，挾豪雨襲東京首都圈，導致河水暴漲至危險等級，陸空交通大亂，鐵路列車停駛，航空班...

「丟掉可惜！」大阪清潔隊撿可用垃圾回家遭停權 日網掀論戰

據日媒「每日新聞」報導，大阪府富田林市日前發生一起委外清運廠商「阪南清掃」的16名垃圾清運人員，私自拔取電器中的電線、帶回大型廢棄物，並將平底鍋、掃把、毛巾等物品帶回家或辦公室使用。整起事件源於今年3月有民眾目擊並上網檢舉，廠商徹查後員工才坦承從2024年度就已開始，原因是「覺得這些東西還能用，丟掉太可惜了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。