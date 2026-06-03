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颱風薔蜜襲日本太平洋沿岸 東京豪雨破6月紀錄

中央社／ 東京3日專電
颱風「薔蜜」今天橫掃日本太平洋沿岸，西日本至東日本多地出現破紀錄豪雨，東京都心觀測到6月史上最多12小時內雨量，部分河川一度氾濫，東京及關東地區也發布警戒。圖／新華社
颱風「薔蜜」今天橫掃日本太平洋沿岸，西日本至東日本多地出現破紀錄豪雨，東京都心觀測到6月史上最多12小時內雨量，部分河川一度氾濫，東京及關東地區也發布警戒。圖／新華社

颱風「薔蜜」今天橫掃日本太平洋沿岸，西日本至東日本多地出現破紀錄豪雨，東京都心觀測到6月史上最多12小時內雨量，部分河川一度氾濫，東京及關東地區也發布警戒。雖然颱風逐漸遠離本州，但氣象廳警告，強風與巨浪仍將持續至明天，呼籲民眾提高警覺。

根據NHK、日本氣象協會，日本氣象廳表示，今年第6號颱風薔蜜上午在和歌山縣南部登陸後，沿著本州南岸向東移動，傍晚6時位於千葉縣銚子市東方約190公里海面，以時速50公里朝東北東方向前進。

受到颱風與鋒面共同影響，昨天晚間至今天上午，日本太平洋沿岸降下驚人雨量。

三重縣尾鷲市24小時累積雨量達535.5毫米，德島縣上勝町也達436.5毫米，雙雙刷新當地6月歷史紀錄。東京都心截至今天中午12時的12小時累積降雨量則達172.5毫米，創下6月觀測史上新高。

豪雨造成各地災情頻傳。和歌山縣古座川水系的古座川一度發生氾濫，當局發布最高等級的「第5級氾濫特別警報」。此外，靜岡縣伊豆地區及神奈川縣東部接連出現線狀降水帶，關東南部及靜岡縣多地曾發布第4級危險警報。東京都內包括目黑川、神田川、善福寺川、野川及仙川等河川，也一度發布氾濫危險警報。

根據總務省消防廳統計，截至今天下午2時，沖繩至東海地區共有6縣23人因颱風受傷，其中沖繩縣1人重傷，其餘22人為輕傷，包括沖繩16人、鹿兒島2人，以及宮崎、德島、奈良與愛知縣各1人。另外，靜岡縣還有1名輕傷者，正在確認是否與颱風有關。

住宅災情方面，目前已有57棟房屋通報受損，受災類型包括半毀、淹水及部分建物破損，主要分布於沖繩、鹿兒島、德島及奈良等地。

文部科學省表示，截至今天中午，全日本因颱風停課的中小學及高中等學校有5378所，其中埼玉縣停課1152校居冠，其次為千葉縣1123校、茨城縣827校，以及神奈川縣511校。

氣象廳預估，薔蜜將於明天上午在日本東方海域轉變為溫帶低氣壓，但東北及關東沿海地區未來一天仍須持續提防強風與大浪。

東京 日本 颱風

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