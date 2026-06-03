連續第10年負成長…日本少子化難煞車 新生兒僅67萬人再創歷史新低

日本厚生勞動省最新統計指出，2025年日本籍新生兒人數約為67萬人，連續第10年負成長，也創下自1899年開始統計以來的最低紀錄。

日本放送協會（NHK）與「產經新聞」報導，統計顯示，日本去年的總和生育率為1.14，創下1947年開始統計以來的最低紀錄；而東京都的總和生育率則為0.96，連續3年跌破「1」的大關。

總和生育率（total fertility rate，TFR）是代表每位女性一生平均的生育子女數，被視為衡量一個國家發展階段與社會結構的重要指標之一。

日本國立社會保障暨人口問題研究所3年前曾預測，日本籍的出生人數要到2040年才會降至67萬人左右；然而數據顯示，目前的少子化進程比當初預期提早了將近15年。

在各都道府縣的出生率中，最低的是東京都的0.96；北海道與宮城縣則緊隨其後，均為1.0；出生率最高的地區則是沖繩縣的1.52，其次為宮崎縣的1.46以及福井縣的1.45。整體結構呈現東日本偏低、西日本偏高的「西高東低」趨勢。

在死亡數方面，去年日本死亡人數為158萬9489人，比前一年減少1萬5889人，是時隔5年來的首次下降。即便如此，死亡人數高於出生人數造成的「人口自然減少」，仍高達91萬8253人；這也是日本連續第19年呈現人口自然逐年遞減。

在婚姻狀況方面，去年結婚件數為48萬9119對，比前一年增加4027對；離婚件數則為17萬9068對，比前一年減少6836對。

對此，厚生勞動省表示：「雖然近年來出生人數的減少幅度有所放緩，少子化無法踩下煞車的狀況依舊嚴峻。未來我們將持續推動提高年輕世代收入，並協助育兒家庭平衡工作與育兒，積極落實相關應對政策。」

不過數據也顯示，30至34歲的女性生育人數出現增長趨勢。雖然其他年齡層皆呈減少態勢，但降幅已較前一年有所放緩。若以都道府縣別來看，石川縣、高知縣等13個縣的出生率甚至呈現微幅上升。

「產經新聞」分析，這股回溫趨勢能否擴大，關鍵在於政府能否加速落實政策。近期，中東局勢惡化等因素導致物價上漲，正不斷加重民眾的生活費負擔，恐將進一步加劇少子化危機。

報導提及，日本首相高市早苗於去年11月，成立了「人口戰略本部」，展現在社會保障政策上強化領導力的態勢。今年5月29日日本政府通過的健康保險法修正案中，更納入了分娩費用免費化的制度，預計將於令和10年（2028年）6月左右正式上路。分析指出，若日本政府想要扭轉少子化局勢，勢必需要進一步擴大相關福利對策。