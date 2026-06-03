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英國准網站退出谷歌AI搜尋 監管機構稱創全球首例
英國競爭及市場管理局（CMA）今天宣布，已下令谷歌（Google）允許英國的網站擁有者可選擇不讓Google的人工智慧（AI）搜尋功能使用其內容，並稱此舉為「全球首例」。
法新社報導，網站發布者，尤其是媒體，主張AI模型在沒有給予補償的情況下，擅自取用他們的內容。
他們也指出，AI生成摘要會減少網路用戶點擊內容原始網頁的次數，導致網站流量下降，進而影響廣告收入。
Google今天表示，選擇退出AI搜尋的網站，將不會從其生成式AI功能中獲得流量或曝光。
Google搜尋生態系（Search Ecosystem）總經理洛伊（Mrinalini Loew）透過聲明回應英國的退出新規：「我們今天將開始測試新型控制工具，讓網站擁有者能管理其連結及內容在生成式AI搜尋功能的呈現方式。」
CMA指出，這項規定「將為內容發布者和消費者帶來更公平待遇」。
CMA補充道，Google也必須確保在AI生成的搜尋結果中，使用清楚的連結妥善標示內容來源。
CMA執行長卡德爾（Sarah Cardell）在聲明中談到：「隨著（Google的）AI摘要（AI Overviews）等功能迅速重塑線上搜尋，新聞機構等內容發布者對其內容被使用方式擁有適當議價能力，實為至關重要。」
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