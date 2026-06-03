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釀近6萬戶停電！薔蜜挾豪雨襲東京首都圈 當局發布淹水與土石流警戒

中央社／ 東京3日綜合外電報導
颱風「薔蜜」今天凌晨在和歌山縣南部登陸後，挾豪雨襲東京首都圈，導致河水暴漲至危險等級，陸空交通大亂，鐵路列車停駛，航空班機取消。圖／新華社
颱風「薔蜜」今天凌晨在和歌山縣南部登陸後，挾豪雨襲東京首都圈，導致河水暴漲至危險等級，陸空交通大亂，鐵路列車停駛，航空班機取消。圖／新華社

颱風「薔蜜」今天凌晨在和歌山縣南部登陸後，挾豪雨襲東京首都圈，導致河水暴漲至危險等級，陸空交通大亂，鐵路列車停駛，航空班機取消。

共同社報導，東京首都圈上午持續降下豪雨，當局對首都圈內多條河川發布淹水警戒。颱風「薔蜜」（Jangmi）今天凌晨4時30分左右在和歌山縣登陸。

日本氣象廳與地方當局也對品川區在內的東京部分地區發布土石流警戒，同時對東京以及鄰近的千葉縣、神奈川縣等地區發布豪雨警告。

日本航空（Japan Airlines）與全日空（All NipponAirways）取消了東京羽田機場（Haneda airport）上午所有的國內線航班，以及部分國際線航班。連接東京地區與其他地區的部分日本鐵路公司（JR）特急列車服務也宣布暫停。

氣象廳預測颱風將沿著日本太平洋側往東移動，並呼籲民眾提防豪雨及相關災情的風險。

根據氣象預測，在截至明天上午6時的24小時內，東海和關東甲信地區的降雨量將高達200毫米，東北地區的降雨量也將達到120毫米。

「薔蜜」目前造成近6萬戶家庭停電，日本政府發言人木原稔在例行記者會表示：「若您感到任何危險，請毫不猶豫立即採取行動，保護自身安全。」

日本西南部、中部和東部8個縣的數十萬居民已接獲疏散通知。

日本河川水位持續上漲，氣象廳已針對包括中部人口稠密的愛知縣及東京等地區發布洪水警報。目前已知有6棟建築部分損毀。

東京 颱風 日本

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