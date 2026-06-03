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聖嬰現象陰影逼近 瓜地馬拉原民村落憂饑荒危機再現：不下雨要怎麼辦？

中央社／ 庫內恩3日綜合外電報導
聖嬰現象引發的氣候動盪陰影逼近，乾旱持續肆虐瓜地馬拉原住民村落庫內恩。圖／法新社
聖嬰現象引發的氣候動盪陰影逼近，乾旱持續肆虐瓜地馬拉原住民村落庫內恩。圖／法新社

聖嬰現象引發的氣候動盪陰影逼近，乾旱持續肆虐瓜地馬拉原住民村落庫內恩，當地居民心中只剩一個念頭，那就是害怕活活餓死。

法新社報導，庫內恩（Cunen）位於交通不便的山區，當地約4萬7000名居民大多家境貧困，平時仰賴井水過活。然而，當地至今滴雨未下，水井也逐漸乾涸，農民擔憂缺水恐摧毀他們賴以維生的農作物。

43歲的羅霍普（Lucia Rojop）說：「我們種什麼就吃什麼，如果不下雨，我們該怎麼辦？」

她的擔憂絕非憑空想像。由於持續乾旱，加上強烈聖嬰現象週期很可能捲土重來，瓜地馬拉約250萬人恐面臨糧食危機。

庫內恩位於馬雅原住民聚居的奎其省（Quiché），地處「乾旱走廊」（Dry Corridor）核心地帶。乾旱走廊是一條貫穿宏都拉斯、薩爾瓦多和尼加拉瓜的乾燥山地地帶，極易受到極端氣候事件衝擊。

2023年瓜地馬拉因聖嬰現象引發糧食危機，奎其省便是災情最慘重的地區之一。部分人士擔憂，在缺乏政府政策援助的情況下，饑荒危機恐再次發生。

預計這波聖嬰現象將在6月至8月間成形，屆時將引發長達數月的全球連鎖反應。

瓜地馬拉 聖嬰現象 尼加拉瓜

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