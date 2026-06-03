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瑞士人口上限1000萬公投提案 民調：過半選民反對

中央社／ 蘇黎世3日綜合外電報導
瑞士本月14日將就「人口上限1000萬」提案舉行公投。最新民調顯示，多數選民反對這項限制人口成長、並可能衝擊瑞士與歐盟關係的提案。示意圖／ingimage
瑞士本月14日將就「人口上限1000萬」提案舉行公投。最新民調顯示，多數選民反對這項限制人口成長、並可能衝擊瑞士與歐盟關係的提案。示意圖／ingimage

瑞士本月14日將就「人口上限1000萬」提案舉行公投。最新民調顯示，多數選民反對這項限制人口成長、並可能衝擊瑞士與歐盟關係的提案。

路透社報導，瑞士人口從2002年的730萬人一路攀至去年的910萬人，人口快速成長對公共基礎設施造成的壓力，也讓這項提案獲得部分選民支持。

這項公投提案要求瑞士永久居民人口在2050年前不得超過1000萬人，並要求瑞士應終止與歐洲聯盟的自由移動協議。

市場研究公司GFS Bern受公共瑞士廣播公司（SRG）委託，於5月19日至5月27日對1萬9400人進行調查。結果顯示，52%的受訪者反對上述提案，45%表示支持，其餘尚未決定。

4月底進行的前一次調查則顯示，正反立場的選民幾呈五五波，支持與反對各有47%。

瑞士政府反對這項由右翼政黨「瑞士人民黨」（SVP）發起的提案，表示這項提案將損及瑞士與主要貿易夥伴歐盟的合作關係，進而傷害自身經濟。

支持者則擔憂，移民大幅增加之下，基礎建設負擔會過重，尤其是住房、交通、學校與醫療院所。

其他論點還包括，移民管制可以保障環境免受人口快速成長影響，並遏制犯罪和暴力。

反對者則擔心，對移民人數設下法律上限恐將破壞與歐盟的關係；另有民眾認為，瑞士需要有專業技能的外籍勞工。

公投 瑞士 歐盟

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