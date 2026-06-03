世界盃倒數 墨西哥教師嗆「沒滿足加薪，足球就無法滾動」

2026年世界盃足球賽(FIFA World Cup)即將於6月11日登場。主辦國之一的墨西哥首都墨西哥市，於當地時間1日爆發激烈的警民衝突。大批示威教師試圖衝進市中心左卡洛廣場(Zócalo)的球迷慶典區(Fan Fest)設置抗議營地，警方則發射催淚彈與滅火器進行驅離，場面陷入混亂。衝突造成至少2人受傷。

中央社引述法新社與路透報導，發起本次示威活動的是墨西哥異議派教師工會「全國教育工作者協調會」(CNTE)。該組織近日宣布展開「無限期全國罷工」，要求政府大幅提高薪資與福利待遇，並撤銷現行的退休金新法。

衝突發生在鄰近國家宮(National Palace)等政府大樓的左卡洛廣場。該廣場當時正為了即將到來的世足賽，進行巨型轉播螢幕、看台與金屬結構等「球迷慶典區」的搭建工程。當局以安全與民防保護為由，在廣場周圍設置了混凝土與金屬路障，試圖阻止抗議群眾進入。

然而，大批來自格雷羅州(Guerrero)與瓦哈卡州(Oaxaca)等地的示威教師，手持鐵管敲打並成功衝破入口處的金屬路障，隨即與防暴警察爆發肢體衝突。抗議群眾丟擲鞭炮反擊，並打破警用拖車及政府大樓的玻璃。警方則發射催淚彈與滅火器壓制群眾。一名現場示威領袖證實，至少有2人在衝突中受傷，其中1人頭部流血、1人眼部受傷，隨後被抬離現場。

墨國總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)政府先前已與教師工會領導階層達成調薪9%的協議，但CNTE工會內部的反對派分支對此表示拒絕。目前墨西哥公立學校教師的起薪約為每月967美元，示威教師主張政府應滿足100%的調薪幅度，並廢除2007年的退休金制度新法。

教師工會領袖佛勞斯托(Filiberto Frausto)接受採訪時表示：「這項活動(世界盃)必須暫停。我們的事業應該遠比娛樂消遣重要得多。」CNTE墨西哥市第9分部秘書長埃爾南德斯(Pedro Hernández Morales)先前亦公開警告，若政府在開幕賽前沒滿足訴求，「世足賽的球就別想滾動」。

主辦單位預估，本次由美國、加拿大與墨西哥聯合舉辦的世界盃，將為墨國迎來約500萬名國際遊客。墨西哥境內將舉辦13場賽事，其中首場比賽定於11日在墨西哥市的阿茲特克體育場(Estadio Azteca)舉行。

工會方面已揚言，若政府持續採取強硬態度，他們將在世足賽期間號召「數百萬」名教師湧入首都抗議。由於CNTE在2025年曾有癱瘓首都的紀錄，當時不僅長時間封鎖主要幹道，更一度關閉拉丁美洲最繁忙的墨西哥市國際機場入口。這次在世界盃開幕前夕的流血對抗，使得主辦城市的交通與公共維安面臨嚴峻考驗。

墨西哥公共教育部(SEP)與內政部(SEGOB)隨後發表聯合聲明表示，官方持續與工會代表進行對話，並強調基於現場施工的民防安全考量，才限制集會，呼籲各方確保人員安全。目前工會與政府間的談判仍無實質進展。