日本內閣廣報官X帳號正式營運 盼更貼近民眾

在社群平台X發布日本高市內閣動態的「內閣廣報室試行帳號」正式投入運作，並改名為「內閣廣報官（各種發文嘗試中）」，強調「今後將更靈活、即時地發布首相動態」。

日本放送協會（NHK）、「讀賣新聞」及日本電視台等媒體報導，內閣廣報室（宣傳室）5月1日開設X平台帳號，在截至6月2日的一個月內展開試營運，透過照片和影片公開首相一日動態，以及領袖峰會幕後花絮等內容，目前追蹤人數已突破10萬人。

試營運結束後，這個帳號昨天起更名為「內閣廣報官」，並由日本內閣廣報官佐伯耕三持續發布資訊。

佐伯也發文說明，為了讓發布者身分更加明確，因此更改了帳號名稱。帳號的頭貼也從首相官邸外觀照片，換成以佐伯為原型的插圖。

對此，日本內閣官房長官木原稔昨天下午在記者會上表示，現有首相官邸帳號主要以發布內閣重大政策為目的，而新設立的內閣廣報官帳號則是「為了讓大眾能更貼近高市內閣的日常，嘗試不同於以往的發文內容，盼能藉由靈活且即時的訊息發布，達到有效宣傳」。

另一方面，在試營運期間，該帳號有時也會針對有關高市的報導或社群媒體文章發表評論或反駁。對此，木原稔強調政府「沒有監視媒體報導等內容的意圖」，而是希望「積極發布基於事實的正確資訊」。